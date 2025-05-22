通貨 / CATO
CATO: Cato Corporation (The) Class A
4.53 USD 0.08 (1.74%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CATOの今日の為替レートは、-1.74%変化しました。日中、通貨は1あたり4.41の安値と4.63の高値で取引されました。
Cato Corporation (The) Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CATO News
- Cato Stock: Turnaround Play With Substantial Near-Term Upside - Strong Buy (NYSE:CATO)
- Cato's Q2 Earnings Jump Y/Y on Same-Store Sales Growth
- Cato Posts 9% Sales Jump in Fiscal Q2
- Cato Corporation: Classic Value Trap With An Evaporating Cash Balance (NYSE:CATO)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- CATO REPORTS 1Q EARNINGS
1日のレンジ
4.41 4.63
1年のレンジ
2.19 6.70
- 以前の終値
- 4.61
- 始値
- 4.62
- 買値
- 4.53
- 買値
- 4.83
- 安値
- 4.41
- 高値
- 4.63
- 出来高
- 100
- 1日の変化
- -1.74%
- 1ヶ月の変化
- 7.60%
- 6ヶ月の変化
- 41.12%
- 1年の変化
- -8.30%
