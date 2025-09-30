- Visão do mercado
BYRE: Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op
A taxa do BYRE para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.13 e o mais alto foi 25.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BYRE hoje?
Hoje Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op (BYRE) está avaliado em 25.13. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 25.13, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BYRE em tempo real.
As ações de Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op pagam dividendos?
Atualmente Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op está avaliado em 25.13. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -5.88% e USD. Monitore os movimentos de BYRE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BYRE?
Você pode comprar ações de Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op (BYRE) pelo preço atual 25.13. Ordens geralmente são executadas perto de 25.13 ou 25.43, enquanto 2 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BYRE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BYRE?
Investir em Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op envolve considerar a faixa anual 22.65 - 26.79 e o preço atual 25.13. Muitos comparam -0.24% e -0.63% antes de enviar ordens em 25.13 ou 25.43. Estude as mudanças diárias de preço de BYRE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Principal Real Estate Active Opportunities ETF?
O maior preço de Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) no último ano foi 26.79. As ações oscilaram bastante dentro de 22.65 - 26.79, e a comparação com 25.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Principal Real Estate Active Opportunities ETF?
O menor preço de Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) no ano foi 22.65. A comparação com o preço atual 25.13 e 22.65 - 26.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BYRE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BYRE?
No passado Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.13 e -5.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.13
- Open
- 25.14
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 25.13
- High
- 25.14
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -0.24%
- Mudança de 6 meses
- -0.63%
- Mudança anual
- -5.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8