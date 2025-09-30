CotationsSections
Devises / BYRE
Retour à Actions

BYRE: Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op

25.13 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BYRE a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.08 et à un maximum de 25.16.

Suivez la dynamique Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BYRE aujourd'hui ?

L'action Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op est cotée à 25.13 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 25.13 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de BYRE présente ces mises à jour.

L'action Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op verse-t-elle des dividendes ?

Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op est actuellement valorisé à 25.13. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -5.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BYRE.

Comment acheter des actions BYRE ?

Vous pouvez acheter des actions Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op au cours actuel de 25.13. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.13 ou de 25.43, le 8 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BYRE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BYRE ?

Investir dans Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.65 - 26.79 et le prix actuel 25.13. Beaucoup comparent -0.24% et -0.63% avant de passer des ordres à 25.13 ou 25.43. Consultez le graphique du cours de BYRE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Principal Real Estate Active Opportunities ETF ?

Le cours le plus élevé de Principal Real Estate Active Opportunities ETF l'année dernière était 26.79. Au cours de 22.65 - 26.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Principal Real Estate Active Opportunities ETF ?

Le cours le plus bas de Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) sur l'année a été 22.65. Sa comparaison avec 25.13 et 22.65 - 26.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BYRE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BYRE a-t-elle été divisée ?

Principal Exchange-Traded Funds Principal Real Estate Active Op a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.13 et -5.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.08 25.16
Range Annuel
22.65 26.79
Clôture Précédente
25.13
Ouverture
25.16
Bid
25.13
Ask
25.43
Plus Bas
25.08
Plus Haut
25.16
Volume
8
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-0.24%
Changement à 6 Mois
-0.63%
Changement Annuel
-5.88%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8