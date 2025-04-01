Moedas / BXC
BXC: Bluelinx Holdings Inc
78.20 USD 1.62 (2.12%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BXC para hoje mudou para 2.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.85 e o mais alto foi 79.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Bluelinx Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BXC Notícias
Faixa diária
75.85 79.14
Faixa anual
63.13 134.79
- Fechamento anterior
- 76.58
- Open
- 75.85
- Bid
- 78.20
- Ask
- 78.50
- Low
- 75.85
- High
- 79.14
- Volume
- 21
- Mudança diária
- 2.12%
- Mudança mensal
- -3.65%
- Mudança de 6 meses
- 6.22%
- Mudança anual
- -25.59%
