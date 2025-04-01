시세섹션
통화 / BXC
주식로 돌아가기

BXC: Bluelinx Holdings Inc

75.81 USD 2.53 (3.23%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BXC 환율이 오늘 -3.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 75.19이고 고가는 77.64이었습니다.

Bluelinx Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BXC News

일일 변동 비율
75.19 77.64
년간 변동
63.13 134.79
이전 종가
78.34
시가
77.40
Bid
75.81
Ask
76.11
저가
75.19
고가
77.64
볼륨
206
일일 변동
-3.23%
월 변동
-6.59%
6개월 변동
2.97%
년간 변동율
-27.87%
20 9월, 토요일