통화 / BXC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BXC: Bluelinx Holdings Inc
75.81 USD 2.53 (3.23%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BXC 환율이 오늘 -3.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 75.19이고 고가는 77.64이었습니다.
Bluelinx Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXC News
- 알버트슨, 짐 도널드 퇴임에 이사회 의장 교체
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- BlueLinx Q2 EPS Falls 58%
- DA Davidson cuts BlueLinx stock price target to $75 on tough environment
- BlueLinx Q2 2025 slides: Revenue growth resumes amid continued margin pressure
- BlueLinx shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- BlueLinx earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- BlueLinx approves new $50 million share repurchase program
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades BlueLinx stock rating to Neutral amid takeover speculation
- BlueLinx Stock: High Margin Products, Stock Repurchases, Diversified, And Cheap (NYSE:BXC)
- BlueLinx names Mark Mason as VP of Product Management
- BlueLinx Announces Expansion of Distribution Partnership with LP Building Solutions
- BlueLinx Holdings outlook revised to negative at S&P amid reduced earnings
- MSC Industrial Direct: No Change In Stance As Earnings Near (NYSE:MSM)
일일 변동 비율
75.19 77.64
년간 변동
63.13 134.79
- 이전 종가
- 78.34
- 시가
- 77.40
- Bid
- 75.81
- Ask
- 76.11
- 저가
- 75.19
- 고가
- 77.64
- 볼륨
- 206
- 일일 변동
- -3.23%
- 월 변동
- -6.59%
- 6개월 변동
- 2.97%
- 년간 변동율
- -27.87%
20 9월, 토요일