Divisas / BXC
BXC: Bluelinx Holdings Inc
76.58 USD 1.59 (2.03%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BXC de hoy ha cambiado un -2.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 75.99, mientras que el máximo ha alcanzado 81.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bluelinx Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXC News
Rango diario
75.99 81.44
Rango anual
63.13 134.79
- Cierres anteriores
- 78.17
- Open
- 78.44
- Bid
- 76.58
- Ask
- 76.88
- Low
- 75.99
- High
- 81.44
- Volumen
- 306
- Cambio diario
- -2.03%
- Cambio mensual
- -5.64%
- Cambio a 6 meses
- 4.02%
- Cambio anual
- -27.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B