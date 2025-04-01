クォートセクション
通貨 / BXC
株に戻る

BXC: Bluelinx Holdings Inc

78.34 USD 1.76 (2.30%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BXCの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり75.85の安値と79.41の高値で取引されました。

Bluelinx Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BXC News

1日のレンジ
75.85 79.41
1年のレンジ
63.13 134.79
以前の終値
76.58
始値
75.85
買値
78.34
買値
78.64
安値
75.85
高値
79.41
出来高
185
1日の変化
2.30%
1ヶ月の変化
-3.47%
6ヶ月の変化
6.41%
1年の変化
-25.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K