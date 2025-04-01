通貨 / BXC
BXC: Bluelinx Holdings Inc
78.34 USD 1.76 (2.30%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BXCの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり75.85の安値と79.41の高値で取引されました。
Bluelinx Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
75.85 79.41
1年のレンジ
63.13 134.79
- 以前の終値
- 76.58
- 始値
- 75.85
- 買値
- 78.34
- 買値
- 78.64
- 安値
- 75.85
- 高値
- 79.41
- 出来高
- 185
- 1日の変化
- 2.30%
- 1ヶ月の変化
- -3.47%
- 6ヶ月の変化
- 6.41%
- 1年の変化
- -25.46%
