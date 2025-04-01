Валюты / BXC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BXC: Bluelinx Holdings Inc
78.17 USD 0.41 (0.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BXC за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.19, а максимальная — 78.54.
Следите за динамикой Bluelinx Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BXC
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- BlueLinx Q2 EPS Falls 58%
- DA Davidson cuts BlueLinx stock price target to $75 on tough environment
- BlueLinx Q2 2025 slides: Revenue growth resumes amid continued margin pressure
- BlueLinx shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- BlueLinx earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- BlueLinx approves new $50 million share repurchase program
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades BlueLinx stock rating to Neutral amid takeover speculation
- BlueLinx Stock: High Margin Products, Stock Repurchases, Diversified, And Cheap (NYSE:BXC)
- BlueLinx names Mark Mason as VP of Product Management
- BlueLinx Announces Expansion of Distribution Partnership with LP Building Solutions
- BlueLinx Holdings outlook revised to negative at S&P amid reduced earnings
- MSC Industrial Direct: No Change In Stance As Earnings Near (NYSE:MSM)
Дневной диапазон
77.19 78.54
Годовой диапазон
63.13 134.79
- Предыдущее закрытие
- 78.58
- Open
- 78.54
- Bid
- 78.17
- Ask
- 78.47
- Low
- 77.19
- High
- 78.54
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -3.68%
- 6-месячное изменение
- 6.18%
- Годовое изменение
- -25.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.