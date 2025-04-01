Valute / BXC
BXC: Bluelinx Holdings Inc
75.81 USD 2.53 (3.23%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BXC ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.19 e ad un massimo di 77.64.
Segui le dinamiche di Bluelinx Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BXC News
- Albertsons nomina nuovo presidente del consiglio mentre Jim Donald va in pensione
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- BlueLinx Q2 EPS Falls 58%
- DA Davidson cuts BlueLinx stock price target to $75 on tough environment
- BlueLinx Q2 2025 slides: Revenue growth resumes amid continued margin pressure
- BlueLinx shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- BlueLinx earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- BlueLinx approves new $50 million share repurchase program
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades BlueLinx stock rating to Neutral amid takeover speculation
- BlueLinx Stock: High Margin Products, Stock Repurchases, Diversified, And Cheap (NYSE:BXC)
- BlueLinx names Mark Mason as VP of Product Management
- BlueLinx Announces Expansion of Distribution Partnership with LP Building Solutions
- BlueLinx Holdings outlook revised to negative at S&P amid reduced earnings
- MSC Industrial Direct: No Change In Stance As Earnings Near (NYSE:MSM)
Intervallo Giornaliero
75.19 77.64
Intervallo Annuale
63.13 134.79
- Chiusura Precedente
- 78.34
- Apertura
- 77.40
- Bid
- 75.81
- Ask
- 76.11
- Minimo
- 75.19
- Massimo
- 77.64
- Volume
- 206
- Variazione giornaliera
- -3.23%
- Variazione Mensile
- -6.59%
- Variazione Semestrale
- 2.97%
- Variazione Annuale
- -27.87%
20 settembre, sabato