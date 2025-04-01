QuotazioniSezioni
BXC: Bluelinx Holdings Inc

75.81 USD 2.53 (3.23%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BXC ha avuto una variazione del -3.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.19 e ad un massimo di 77.64.

Segui le dinamiche di Bluelinx Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
75.19 77.64
Intervallo Annuale
63.13 134.79
Chiusura Precedente
78.34
Apertura
77.40
Bid
75.81
Ask
76.11
Minimo
75.19
Massimo
77.64
Volume
206
Variazione giornaliera
-3.23%
Variazione Mensile
-6.59%
Variazione Semestrale
2.97%
Variazione Annuale
-27.87%
