货币 / BXC
BXC: Bluelinx Holdings Inc
78.15 USD 0.02 (0.03%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BXC汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点77.88和高点78.94进行交易。
关注Bluelinx Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BXC新闻
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- BlueLinx Q2 EPS Falls 58%
- DA Davidson cuts BlueLinx stock price target to $75 on tough environment
- BlueLinx Q2 2025 slides: Revenue growth resumes amid continued margin pressure
- BlueLinx shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- BlueLinx earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- BlueLinx approves new $50 million share repurchase program
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades BlueLinx stock rating to Neutral amid takeover speculation
- BlueLinx Stock: High Margin Products, Stock Repurchases, Diversified, And Cheap (NYSE:BXC)
- BlueLinx names Mark Mason as VP of Product Management
- BlueLinx Announces Expansion of Distribution Partnership with LP Building Solutions
- BlueLinx Holdings outlook revised to negative at S&P amid reduced earnings
- MSC Industrial Direct: No Change In Stance As Earnings Near (NYSE:MSM)
日范围
77.88 78.94
年范围
63.13 134.79
- 前一天收盘价
- 78.17
- 开盘价
- 78.44
- 卖价
- 78.15
- 买价
- 78.45
- 最低价
- 77.88
- 最高价
- 78.94
- 交易量
- 44
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- -3.71%
- 6个月变化
- 6.15%
- 年变化
- -25.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值