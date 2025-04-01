Währungen / BXC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BXC: Bluelinx Holdings Inc
77.49 USD 0.85 (1.09%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BXC hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.44 bis zu einem Hoch von 77.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bluelinx Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXC News
- Albertsons ernennt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden nach Rücktritt von Jim Donald
- Third Avenue Small-Cap Value Fund: Why Cantaloupe And Visteon Made The Cut
- BlueLinx Q2 EPS Falls 58%
- DA Davidson cuts BlueLinx stock price target to $75 on tough environment
- BlueLinx Q2 2025 slides: Revenue growth resumes amid continued margin pressure
- BlueLinx shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- BlueLinx earnings missed by $0.30, revenue fell short of estimates
- BlueLinx approves new $50 million share repurchase program
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- DA Davidson downgrades BlueLinx stock rating to Neutral amid takeover speculation
- BlueLinx Stock: High Margin Products, Stock Repurchases, Diversified, And Cheap (NYSE:BXC)
- BlueLinx names Mark Mason as VP of Product Management
- BlueLinx Announces Expansion of Distribution Partnership with LP Building Solutions
- BlueLinx Holdings outlook revised to negative at S&P amid reduced earnings
- MSC Industrial Direct: No Change In Stance As Earnings Near (NYSE:MSM)
Tagesspanne
76.44 77.64
Jahresspanne
63.13 134.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.34
- Eröffnung
- 77.40
- Bid
- 77.49
- Ask
- 77.79
- Tief
- 76.44
- Hoch
- 77.64
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- -4.52%
- 6-Monatsänderung
- 5.26%
- Jahresänderung
- -26.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K