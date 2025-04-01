Devises / BXC
BXC: Bluelinx Holdings Inc
75.81 USD 2.53 (3.23%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BXC a changé de -3.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.19 et à un maximum de 77.64.
Suivez la dynamique Bluelinx Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BXC Nouvelles
Range quotidien
75.19 77.64
Range Annuel
63.13 134.79
- Clôture Précédente
- 78.34
- Ouverture
- 77.40
- Bid
- 75.81
- Ask
- 76.11
- Plus Bas
- 75.19
- Plus Haut
- 77.64
- Volume
- 206
- Changement quotidien
- -3.23%
- Changement Mensuel
- -6.59%
- Changement à 6 Mois
- 2.97%
- Changement Annuel
- -27.87%
20 septembre, samedi