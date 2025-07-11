CotaçõesSeções
BUG: Global X Cybersecurity ETF

35.08 USD 0.53 (1.49%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BUG para hoje mudou para -1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.90 e o mais alto foi 35.64.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Cybersecurity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

BUG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BUG hoje?

Hoje Global X Cybersecurity ETF (BUG) está avaliado em 35.08. O instrumento é negociado dentro de -1.49%, o fechamento de ontem foi 35.61, e o volume de negociação atingiu 346. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUG em tempo real.

As ações de Global X Cybersecurity ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Cybersecurity ETF está avaliado em 35.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.42% e USD. Monitore os movimentos de BUG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BUG?

Você pode comprar ações de Global X Cybersecurity ETF (BUG) pelo preço atual 35.08. Ordens geralmente são executadas perto de 35.08 ou 35.38, enquanto 346 e -1.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BUG?

Investir em Global X Cybersecurity ETF envolve considerar a faixa anual 29.07 - 37.55 e o preço atual 35.08. Muitos comparam 4.13% e 8.78% antes de enviar ordens em 35.08 ou 35.38. Estude as mudanças diárias de preço de BUG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Cybersecurity ETF?

O maior preço de Global X Cybersecurity ETF (BUG) no último ano foi 37.55. As ações oscilaram bastante dentro de 29.07 - 37.55, e a comparação com 35.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Cybersecurity ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Cybersecurity ETF?

O menor preço de Global X Cybersecurity ETF (BUG) no ano foi 29.07. A comparação com o preço atual 35.08 e 29.07 - 37.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUG?

No passado Global X Cybersecurity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.61 e 13.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
34.90 35.64
Faixa anual
29.07 37.55
Fechamento anterior
35.61
Open
35.64
Bid
35.08
Ask
35.38
Low
34.90
High
35.64
Volume
346
Mudança diária
-1.49%
Mudança mensal
4.13%
Mudança de 6 meses
8.78%
Mudança anual
13.42%
