BUG: Global X Cybersecurity ETF
A taxa do BUG para hoje mudou para -1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.90 e o mais alto foi 35.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Cybersecurity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BUG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BUG hoje?
Hoje Global X Cybersecurity ETF (BUG) está avaliado em 35.08. O instrumento é negociado dentro de -1.49%, o fechamento de ontem foi 35.61, e o volume de negociação atingiu 346. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BUG em tempo real.
As ações de Global X Cybersecurity ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Cybersecurity ETF está avaliado em 35.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.42% e USD. Monitore os movimentos de BUG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BUG?
Você pode comprar ações de Global X Cybersecurity ETF (BUG) pelo preço atual 35.08. Ordens geralmente são executadas perto de 35.08 ou 35.38, enquanto 346 e -1.57% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BUG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BUG?
Investir em Global X Cybersecurity ETF envolve considerar a faixa anual 29.07 - 37.55 e o preço atual 35.08. Muitos comparam 4.13% e 8.78% antes de enviar ordens em 35.08 ou 35.38. Estude as mudanças diárias de preço de BUG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Cybersecurity ETF?
O maior preço de Global X Cybersecurity ETF (BUG) no último ano foi 37.55. As ações oscilaram bastante dentro de 29.07 - 37.55, e a comparação com 35.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Cybersecurity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Cybersecurity ETF?
O menor preço de Global X Cybersecurity ETF (BUG) no ano foi 29.07. A comparação com o preço atual 35.08 e 29.07 - 37.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BUG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BUG?
No passado Global X Cybersecurity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.61 e 13.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.61
- Open
- 35.64
- Bid
- 35.08
- Ask
- 35.38
- Low
- 34.90
- High
- 35.64
- Volume
- 346
- Mudança diária
- -1.49%
- Mudança mensal
- 4.13%
- Mudança de 6 meses
- 8.78%
- Mudança anual
- 13.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8