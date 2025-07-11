KurseKategorien
BUG: Global X Cybersecurity ETF

35.08 USD 0.53 (1.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BUG hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 35.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Cybersecurity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUG News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BUG heute?

Die Aktie von Global X Cybersecurity ETF (BUG) notiert heute bei 35.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.61 und das Handelsvolumen erreichte 346. Das Live-Chart von BUG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BUG Dividenden?

Global X Cybersecurity ETF wird derzeit mit 35.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUG zu verfolgen.

Wie kaufe ich BUG-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Cybersecurity ETF (BUG) zum aktuellen Kurs von 35.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.08 oder 35.38 platziert, während 346 und -1.57% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BUG-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Cybersecurity ETF müssen die jährliche Spanne 29.07 - 37.55 und der aktuelle Kurs 35.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.13% und 8.78%, bevor sie Orders zu 35.08 oder 35.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Cybersecurity ETF?

Der höchste Kurs von Global X Cybersecurity ETF (BUG) im vergangenen Jahr lag bei 37.55. Innerhalb von 29.07 - 37.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Cybersecurity ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Cybersecurity ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Cybersecurity ETF (BUG) im Laufe des Jahres betrug 29.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.08 und der Spanne 29.07 - 37.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BUG statt?

Global X Cybersecurity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.61 und 13.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
34.90 35.64
Jahresspanne
29.07 37.55
Vorheriger Schlusskurs
35.61
Eröffnung
35.64
Bid
35.08
Ask
35.38
Tief
34.90
Hoch
35.64
Volumen
346
Tagesänderung
-1.49%
Monatsänderung
4.13%
6-Monatsänderung
8.78%
Jahresänderung
13.42%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8