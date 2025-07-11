- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BUG: Global X Cybersecurity ETF
Der Wechselkurs von BUG hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.90 bis zu einem Hoch von 35.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Cybersecurity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BUG News
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- The Next Big Theme: September 2025
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Why Zscaler Stock (ZS) Bulls Aren’t Waiting for Lower Multiples - TipRanks.com
- BUG: The Timing May Not Be Right For New Money But Hold What You Have (NASDAQ:BUG)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- The Next Big Theme: August 2025
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Inflection Points: Tales Of The Automation Age
- CIBR ETF: Growth Prospects, Sector Tailwinds Make It A Long-term Bet (NASDAQ:CIBR)
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- VeriSign Stock Falls After Berkshire Hathaway Cuts Holdings - VeriSign (NASDAQ:VRSN)
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUG heute?
Die Aktie von Global X Cybersecurity ETF (BUG) notiert heute bei 35.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.61 und das Handelsvolumen erreichte 346. Das Live-Chart von BUG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUG Dividenden?
Global X Cybersecurity ETF wird derzeit mit 35.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUG-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Cybersecurity ETF (BUG) zum aktuellen Kurs von 35.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.08 oder 35.38 platziert, während 346 und -1.57% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUG-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Cybersecurity ETF müssen die jährliche Spanne 29.07 - 37.55 und der aktuelle Kurs 35.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.13% und 8.78%, bevor sie Orders zu 35.08 oder 35.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Cybersecurity ETF?
Der höchste Kurs von Global X Cybersecurity ETF (BUG) im vergangenen Jahr lag bei 37.55. Innerhalb von 29.07 - 37.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Cybersecurity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Cybersecurity ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Cybersecurity ETF (BUG) im Laufe des Jahres betrug 29.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.08 und der Spanne 29.07 - 37.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUG statt?
Global X Cybersecurity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.61 und 13.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.61
- Eröffnung
- 35.64
- Bid
- 35.08
- Ask
- 35.38
- Tief
- 34.90
- Hoch
- 35.64
- Volumen
- 346
- Tagesänderung
- -1.49%
- Monatsänderung
- 4.13%
- 6-Monatsänderung
- 8.78%
- Jahresänderung
- 13.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8