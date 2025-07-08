CotationsSections
Devises / BUG
BUG: Global X Cybersecurity ETF

35.17 USD 0.44 (1.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BUG a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.11 et à un maximum de 35.64.

Suivez la dynamique Global X Cybersecurity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BUG aujourd'hui ?

L'action Global X Cybersecurity ETF est cotée à 35.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.24%, a clôturé hier à 35.61 et son volume d'échange a atteint 140. Le graphique en temps réel du cours de BUG présente ces mises à jour.

L'action Global X Cybersecurity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X Cybersecurity ETF est actuellement valorisé à 35.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BUG.

Comment acheter des actions BUG ?

Vous pouvez acheter des actions Global X Cybersecurity ETF au cours actuel de 35.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.17 ou de 35.47, le 140 et le -1.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BUG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BUG ?

Investir dans Global X Cybersecurity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.07 - 37.55 et le prix actuel 35.17. Beaucoup comparent 4.39% et 9.05% avant de passer des ordres à 35.17 ou 35.47. Consultez le graphique du cours de BUG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Cybersecurity ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X Cybersecurity ETF l'année dernière était 37.55. Au cours de 29.07 - 37.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.61 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Cybersecurity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Cybersecurity ETF ?

Le cours le plus bas de Global X Cybersecurity ETF (BUG) sur l'année a été 29.07. Sa comparaison avec 35.17 et 29.07 - 37.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BUG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BUG a-t-elle été divisée ?

Global X Cybersecurity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.61 et 13.71% après les opérations sur titres.

Range quotidien
35.11 35.64
Range Annuel
29.07 37.55
Clôture Précédente
35.61
Ouverture
35.64
Bid
35.17
Ask
35.47
Plus Bas
35.11
Plus Haut
35.64
Volume
140
Changement quotidien
-1.24%
Changement Mensuel
4.39%
Changement à 6 Mois
9.05%
Changement Annuel
13.71%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8