BUG: Global X Cybersecurity ETF

35.17 USD 0.44 (1.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BUG ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.11 e ad un massimo di 35.64.

Segui le dinamiche di Global X Cybersecurity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUG News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BUG oggi?

Oggi le azioni Global X Cybersecurity ETF sono prezzate a 35.17. Viene scambiato all'interno di -1.24%, la chiusura di ieri è stata 35.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 140. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Cybersecurity ETF pagano dividendi?

Global X Cybersecurity ETF è attualmente valutato a 35.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUG.

Come acquistare azioni BUG?

Puoi acquistare azioni Global X Cybersecurity ETF al prezzo attuale di 35.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.17 o 35.47, mentre 140 e -1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BUG?

Investire in Global X Cybersecurity ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.07 - 37.55 e il prezzo attuale 35.17. Molti confrontano 4.39% e 9.05% prima di effettuare ordini su 35.17 o 35.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Cybersecurity ETF?

Il prezzo massimo di Global X Cybersecurity ETF nell'ultimo anno è stato 37.55. All'interno di 29.07 - 37.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Cybersecurity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Cybersecurity ETF?

Il prezzo più basso di Global X Cybersecurity ETF (BUG) nel corso dell'anno è stato 29.07. Confrontandolo con gli attuali 35.17 e 29.07 - 37.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUG?

Global X Cybersecurity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.61 e 13.71%.

Intervallo Giornaliero
35.11 35.64
Intervallo Annuale
29.07 37.55
Chiusura Precedente
35.61
Apertura
35.64
Bid
35.17
Ask
35.47
Minimo
35.11
Massimo
35.64
Volume
140
Variazione giornaliera
-1.24%
Variazione Mensile
4.39%
Variazione Semestrale
9.05%
Variazione Annuale
13.71%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8