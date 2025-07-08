- Panoramica
BUG: Global X Cybersecurity ETF
Il tasso di cambio BUG ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.11 e ad un massimo di 35.64.
Segui le dinamiche di Global X Cybersecurity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BUG oggi?
Oggi le azioni Global X Cybersecurity ETF sono prezzate a 35.17. Viene scambiato all'interno di -1.24%, la chiusura di ieri è stata 35.61 e il volume degli scambi ha raggiunto 140. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BUG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Cybersecurity ETF pagano dividendi?
Global X Cybersecurity ETF è attualmente valutato a 35.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BUG.
Come acquistare azioni BUG?
Puoi acquistare azioni Global X Cybersecurity ETF al prezzo attuale di 35.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.17 o 35.47, mentre 140 e -1.32% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BUG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BUG?
Investire in Global X Cybersecurity ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.07 - 37.55 e il prezzo attuale 35.17. Molti confrontano 4.39% e 9.05% prima di effettuare ordini su 35.17 o 35.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BUG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Cybersecurity ETF?
Il prezzo massimo di Global X Cybersecurity ETF nell'ultimo anno è stato 37.55. All'interno di 29.07 - 37.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.61 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Cybersecurity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Cybersecurity ETF?
Il prezzo più basso di Global X Cybersecurity ETF (BUG) nel corso dell'anno è stato 29.07. Confrontandolo con gli attuali 35.17 e 29.07 - 37.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BUG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BUG?
Global X Cybersecurity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.61 e 13.71%.
- Chiusura Precedente
- 35.61
- Apertura
- 35.64
- Bid
- 35.17
- Ask
- 35.47
- Minimo
- 35.11
- Massimo
- 35.64
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -1.24%
- Variazione Mensile
- 4.39%
- Variazione Semestrale
- 9.05%
- Variazione Annuale
- 13.71%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8