Валюты / BUG
BUG: Global X Cybersecurity ETF
34.15 USD 0.13 (0.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BUG за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.87, а максимальная — 34.34.
Следите за динамикой Global X Cybersecurity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.87 34.34
Годовой диапазон
29.07 37.55
- Предыдущее закрытие
- 34.28
- Open
- 34.31
- Bid
- 34.15
- Ask
- 34.45
- Low
- 33.87
- High
- 34.34
- Объем
- 430
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- 5.89%
- Годовое изменение
- 10.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.