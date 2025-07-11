CotizacionesSecciones
BUG: Global X Cybersecurity ETF

35.06 USD 0.55 (1.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BUG de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.04, mientras que el máximo ha alcanzado 35.64.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Cybersecurity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

BUG News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BUG hoy?

Global X Cybersecurity ETF (BUG) se evalúa hoy en 35.06. El instrumento se negocia dentro de -1.54%; el cierre de ayer ha sido 35.61 y el volumen comercial ha alcanzado 250. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Cybersecurity ETF?

Global X Cybersecurity ETF se evalúa actualmente en 35.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.35% y USD. Monitoree los movimientos de BUG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BUG?

Puede comprar acciones de Global X Cybersecurity ETF (BUG) al precio actual de 35.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.06 o 35.36, mientras que 250 y -1.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BUG?

Invertir en Global X Cybersecurity ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.07 - 37.55 y el precio actual 35.06. Muchos comparan 4.07% y 8.71% antes de colocar órdenes en 35.06 o 35.36. Estudie los cambios diarios de precios de BUG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Cybersecurity ETF?

El precio más alto de Global X Cybersecurity ETF (BUG) en el último año ha sido 37.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.07 - 37.55, una comparación con 35.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Cybersecurity ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Cybersecurity ETF?

El precio más bajo de Global X Cybersecurity ETF (BUG) para el año ha sido 29.07. La comparación con los actuales 35.06 y 29.07 - 37.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUG?

En el pasado, Global X Cybersecurity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.61 y 13.35% después de las acciones corporativas.

Rango diario
35.04 35.64
Rango anual
29.07 37.55
Cierres anteriores
35.61
Open
35.64
Bid
35.06
Ask
35.36
Low
35.04
High
35.64
Volumen
250
Cambio diario
-1.54%
Cambio mensual
4.07%
Cambio a 6 meses
8.71%
Cambio anual
13.35%
