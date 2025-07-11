- Panorámica
BUG: Global X Cybersecurity ETF
El tipo de cambio de BUG de hoy ha cambiado un -1.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.04, mientras que el máximo ha alcanzado 35.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Cybersecurity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BUG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUG hoy?
Global X Cybersecurity ETF (BUG) se evalúa hoy en 35.06. El instrumento se negocia dentro de -1.54%; el cierre de ayer ha sido 35.61 y el volumen comercial ha alcanzado 250. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Cybersecurity ETF?
Global X Cybersecurity ETF se evalúa actualmente en 35.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.35% y USD. Monitoree los movimientos de BUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUG?
Puede comprar acciones de Global X Cybersecurity ETF (BUG) al precio actual de 35.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.06 o 35.36, mientras que 250 y -1.63% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUG?
Invertir en Global X Cybersecurity ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.07 - 37.55 y el precio actual 35.06. Muchos comparan 4.07% y 8.71% antes de colocar órdenes en 35.06 o 35.36. Estudie los cambios diarios de precios de BUG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Cybersecurity ETF?
El precio más alto de Global X Cybersecurity ETF (BUG) en el último año ha sido 37.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.07 - 37.55, una comparación con 35.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Cybersecurity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Cybersecurity ETF?
El precio más bajo de Global X Cybersecurity ETF (BUG) para el año ha sido 29.07. La comparación con los actuales 35.06 y 29.07 - 37.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUG?
En el pasado, Global X Cybersecurity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.61 y 13.35% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 35.61
- Open
- 35.64
- Bid
- 35.06
- Ask
- 35.36
- Low
- 35.04
- High
- 35.64
- Volumen
- 250
- Cambio diario
- -1.54%
- Cambio mensual
- 4.07%
- Cambio a 6 meses
- 8.71%
- Cambio anual
- 13.35%
