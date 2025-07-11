クォートセクション
BUG: Global X Cybersecurity ETF

35.06 USD 0.55 (1.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BUGの今日の為替レートは、-1.54%変化しました。日中、通貨は1あたり35.04の安値と35.64の高値で取引されました。

Global X Cybersecurity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BUG株の現在の価格は？

Global X Cybersecurity ETFの株価は本日35.06です。-1.54%内で取引され、前日の終値は35.61、取引量は250に達しました。BUGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Cybersecurity ETFの株は配当を出しますか？

Global X Cybersecurity ETFの現在の価格は35.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.35%やUSDにも注目します。BUGの動きはライブチャートで確認できます。

BUG株を買う方法は？

Global X Cybersecurity ETFの株は現在35.06で購入可能です。注文は通常35.06または35.36付近で行われ、250や-1.63%が市場の動きを示します。BUGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BUG株に投資する方法は？

Global X Cybersecurity ETFへの投資では、年間の値幅29.07 - 37.55と現在の35.06を考慮します。注文は多くの場合35.06や35.36で行われる前に、4.07%や8.71%と比較されます。BUGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Cybersecurity ETFの株の最高値は？

Global X Cybersecurity ETFの過去1年の最高値は37.55でした。29.07 - 37.55内で株価は大きく変動し、35.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Cybersecurity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Cybersecurity ETFの株の最低値は？

Global X Cybersecurity ETF(BUG)の年間最安値は29.07でした。現在の35.06や29.07 - 37.55と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BUGの動きはライブチャートで確認できます。

BUGの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Cybersecurity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.61、13.35%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.04 35.64
1年のレンジ
29.07 37.55
以前の終値
35.61
始値
35.64
買値
35.06
買値
35.36
安値
35.04
高値
35.64
出来高
250
1日の変化
-1.54%
1ヶ月の変化
4.07%
6ヶ月の変化
8.71%
1年の変化
13.35%
