- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
A taxa do BTRN para hoje mudou para 3.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.43 e o mais alto foi 38.43.
Veja a dinâmica do par de moedas GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTRN Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BTRN hoje?
Hoje GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) está avaliado em 38.43. O instrumento é negociado dentro de 3.58%, o fechamento de ontem foi 37.10, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BTRN em tempo real.
As ações de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF pagam dividendos?
Atualmente GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF está avaliado em 38.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 58.28% e USD. Monitore os movimentos de BTRN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BTRN?
Você pode comprar ações de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) pelo preço atual 38.43. Ordens geralmente são executadas perto de 38.43 ou 38.73, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BTRN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BTRN?
Investir em GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF envolve considerar a faixa anual 23.54 - 43.42 e o preço atual 38.43. Muitos comparam -0.16% e 12.96% antes de enviar ordens em 38.43 ou 38.73. Estude as mudanças diárias de preço de BTRN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
O maior preço de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) no último ano foi 43.42. As ações oscilaram bastante dentro de 23.54 - 43.42, e a comparação com 37.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
O menor preço de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) no ano foi 23.54. A comparação com o preço atual 38.43 e 23.54 - 43.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BTRN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BTRN?
No passado GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.10 e 58.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 37.10
- Open
- 38.43
- Bid
- 38.43
- Ask
- 38.73
- Low
- 38.43
- High
- 38.43
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 3.58%
- Mudança mensal
- -0.16%
- Mudança de 6 meses
- 12.96%
- Mudança anual
- 58.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8