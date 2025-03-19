CotaçõesSeções
Moedas / BTRN
Voltar para Ações

BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF

38.43 USD 1.33 (3.58%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BTRN para hoje mudou para 3.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.43 e o mais alto foi 38.43.

Veja a dinâmica do par de moedas GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTRN Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BTRN hoje?

Hoje GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) está avaliado em 38.43. O instrumento é negociado dentro de 3.58%, o fechamento de ontem foi 37.10, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BTRN em tempo real.

As ações de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF pagam dividendos?

Atualmente GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF está avaliado em 38.43. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 58.28% e USD. Monitore os movimentos de BTRN no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BTRN?

Você pode comprar ações de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) pelo preço atual 38.43. Ordens geralmente são executadas perto de 38.43 ou 38.73, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BTRN no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BTRN?

Investir em GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF envolve considerar a faixa anual 23.54 - 43.42 e o preço atual 38.43. Muitos comparam -0.16% e 12.96% antes de enviar ordens em 38.43 ou 38.73. Estude as mudanças diárias de preço de BTRN no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

O maior preço de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) no último ano foi 43.42. As ações oscilaram bastante dentro de 23.54 - 43.42, e a comparação com 37.10 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

O menor preço de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) no ano foi 23.54. A comparação com o preço atual 38.43 e 23.54 - 43.42 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BTRN em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BTRN?

No passado GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 37.10 e 58.28% após os eventos corporativos.

Faixa diária
38.43 38.43
Faixa anual
23.54 43.42
Fechamento anterior
37.10
Open
38.43
Bid
38.43
Ask
38.73
Low
38.43
High
38.43
Volume
1
Mudança diária
3.58%
Mudança mensal
-0.16%
Mudança de 6 meses
12.96%
Mudança anual
58.28%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8