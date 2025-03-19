- Übersicht
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
Der Wechselkurs von BTRN hat sich für heute um 3.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.43 bis zu einem Hoch von 38.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BTRN heute?
Die Aktie von GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) notiert heute bei 38.43. Sie wird innerhalb einer Spanne von 3.58% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 37.10 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BTRN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BTRN Dividenden?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF wird derzeit mit 38.43 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 58.28% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BTRN zu verfolgen.
Wie kaufe ich BTRN-Aktien?
Sie können Aktien von GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) zum aktuellen Kurs von 38.43 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.43 oder 38.73 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BTRN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BTRN-Aktien?
Bei einer Investition in GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF müssen die jährliche Spanne 23.54 - 43.42 und der aktuelle Kurs 38.43 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.16% und 12.96%, bevor sie Orders zu 38.43 oder 38.73 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BTRN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) im vergangenen Jahr lag bei 43.42. Innerhalb von 23.54 - 43.42 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 37.10 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) im Laufe des Jahres betrug 23.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.43 und der Spanne 23.54 - 43.42 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BTRN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BTRN statt?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 37.10 und 58.28% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.10
- Eröffnung
- 38.43
- Bid
- 38.43
- Ask
- 38.73
- Tief
- 38.43
- Hoch
- 38.43
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 3.58%
- Monatsänderung
- -0.16%
- 6-Monatsänderung
- 12.96%
- Jahresänderung
- 58.28%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8