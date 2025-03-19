- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
El tipo de cambio de BTRN de hoy ha cambiado un 3.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.43, mientras que el máximo ha alcanzado 38.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTRN News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BTRN hoy?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) se evalúa hoy en 38.43. El instrumento se negocia dentro de 3.58%; el cierre de ayer ha sido 37.10 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BTRN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF se evalúa actualmente en 38.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 58.28% y USD. Monitoree los movimientos de BTRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BTRN?
Puede comprar acciones de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) al precio actual de 38.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.43 o 38.73, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BTRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BTRN?
Invertir en GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.54 - 43.42 y el precio actual 38.43. Muchos comparan -0.16% y 12.96% antes de colocar órdenes en 38.43 o 38.73. Estudie los cambios diarios de precios de BTRN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
El precio más alto de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) en el último año ha sido 43.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.54 - 43.42, una comparación con 37.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
El precio más bajo de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) para el año ha sido 23.54. La comparación con los actuales 38.43 y 23.54 - 43.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BTRN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BTRN?
En el pasado, GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.10 y 58.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 37.10
- Open
- 38.43
- Bid
- 38.43
- Ask
- 38.73
- Low
- 38.43
- High
- 38.43
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 3.58%
- Cambio mensual
- -0.16%
- Cambio a 6 meses
- 12.96%
- Cambio anual
- 58.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8