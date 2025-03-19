CotizacionesSecciones
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF

38.43 USD 1.33 (3.58%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BTRN de hoy ha cambiado un 3.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.43, mientras que el máximo ha alcanzado 38.43.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTRN News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BTRN hoy?

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) se evalúa hoy en 38.43. El instrumento se negocia dentro de 3.58%; el cierre de ayer ha sido 37.10 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BTRN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF?

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF se evalúa actualmente en 38.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 58.28% y USD. Monitoree los movimientos de BTRN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BTRN?

Puede comprar acciones de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) al precio actual de 38.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.43 o 38.73, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BTRN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BTRN?

Invertir en GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF implica tener en cuenta el rango anual 23.54 - 43.42 y el precio actual 38.43. Muchos comparan -0.16% y 12.96% antes de colocar órdenes en 38.43 o 38.73. Estudie los cambios diarios de precios de BTRN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

El precio más alto de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) en el último año ha sido 43.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.54 - 43.42, una comparación con 37.10 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

El precio más bajo de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) para el año ha sido 23.54. La comparación con los actuales 38.43 y 23.54 - 43.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BTRN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BTRN?

En el pasado, GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 37.10 y 58.28% después de las acciones corporativas.

Rango diario
38.43 38.43
Rango anual
23.54 43.42
Cierres anteriores
37.10
Open
38.43
Bid
38.43
Ask
38.73
Low
38.43
High
38.43
Volumen
1
Cambio diario
3.58%
Cambio mensual
-0.16%
Cambio a 6 meses
12.96%
Cambio anual
58.28%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8