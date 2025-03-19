- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
Le taux de change de BTRN a changé de 3.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.43 et à un maximum de 38.43.
Suivez la dynamique GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTRN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BTRN aujourd'hui ?
L'action GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF est cotée à 38.43 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.58%, a clôturé hier à 37.10 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BTRN présente ces mises à jour.
L'action GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF verse-t-elle des dividendes ?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF est actuellement valorisé à 38.43. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 58.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTRN.
Comment acheter des actions BTRN ?
Vous pouvez acheter des actions GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF au cours actuel de 38.43. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.43 ou de 38.73, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTRN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BTRN ?
Investir dans GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.54 - 43.42 et le prix actuel 38.43. Beaucoup comparent -0.16% et 12.96% avant de passer des ordres à 38.43 ou 38.73. Consultez le graphique du cours de BTRN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Bitcoin Trend Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF l'année dernière était 43.42. Au cours de 23.54 - 43.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 37.10 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Bitcoin Trend Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) sur l'année a été 23.54. Sa comparaison avec 38.43 et 23.54 - 43.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTRN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BTRN a-t-elle été divisée ?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 37.10 et 58.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 37.10
- Ouverture
- 38.43
- Bid
- 38.43
- Ask
- 38.73
- Plus Bas
- 38.43
- Plus Haut
- 38.43
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 3.58%
- Changement Mensuel
- -0.16%
- Changement à 6 Mois
- 12.96%
- Changement Annuel
- 58.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8