КотировкиРазделы
Валюты / BTRN
Назад в Рынок акций США

BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF

38.43 USD 1.33 (3.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTRN за сегодня изменился на 3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.43, а максимальная — 38.43.

Следите за динамикой GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BTRN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BTRN сегодня?

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) сегодня оценивается на уровне 38.43. Инструмент торгуется в пределах 3.58%, вчерашнее закрытие составило 37.10, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTRN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF?

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF в настоящее время оценивается в 38.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 58.28% и USD. Отслеживайте движения BTRN на графике в реальном времени.

Как купить акции BTRN?

Вы можете купить акции GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) по текущей цене 38.43. Ордера обычно размещаются около 38.43 или 38.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTRN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BTRN?

Инвестирование в GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF предполагает учет годового диапазона 23.54 - 43.42 и текущей цены 38.43. Многие сравнивают -0.16% и 12.96% перед размещением ордеров на 38.43 или 38.73. Изучайте ежедневные изменения цены BTRN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

Самая высокая цена Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) за последний год составила 43.42. Акции заметно колебались в пределах 23.54 - 43.42, сравнение с 37.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

Самая низкая цена Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) за год составила 23.54. Сравнение с текущими 38.43 и 23.54 - 43.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTRN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BTRN?

В прошлом GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.10 и 58.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.43 38.43
Годовой диапазон
23.54 43.42
Предыдущее закрытие
37.10
Open
38.43
Bid
38.43
Ask
38.73
Low
38.43
High
38.43
Объем
1
Дневное изменение
3.58%
Месячное изменение
-0.16%
6-месячное изменение
12.96%
Годовое изменение
58.28%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8