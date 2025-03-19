- Обзор рынка
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
Курс BTRN за сегодня изменился на 3.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.43, а максимальная — 38.43.
Следите за динамикой GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTRN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTRN сегодня?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) сегодня оценивается на уровне 38.43. Инструмент торгуется в пределах 3.58%, вчерашнее закрытие составило 37.10, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTRN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF в настоящее время оценивается в 38.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 58.28% и USD. Отслеживайте движения BTRN на графике в реальном времени.
Как купить акции BTRN?
Вы можете купить акции GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF (BTRN) по текущей цене 38.43. Ордера обычно размещаются около 38.43 или 38.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTRN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTRN?
Инвестирование в GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF предполагает учет годового диапазона 23.54 - 43.42 и текущей цены 38.43. Многие сравнивают -0.16% и 12.96% перед размещением ордеров на 38.43 или 38.73. Изучайте ежедневные изменения цены BTRN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
Самая высокая цена Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) за последний год составила 43.42. Акции заметно колебались в пределах 23.54 - 43.42, сравнение с 37.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
Самая низкая цена Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) за год составила 23.54. Сравнение с текущими 38.43 и 23.54 - 43.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTRN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTRN?
В прошлом GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.10 и 58.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.10
- Open
- 38.43
- Bid
- 38.43
- Ask
- 38.73
- Low
- 38.43
- High
- 38.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 3.58%
- Месячное изменение
- -0.16%
- 6-месячное изменение
- 12.96%
- Годовое изменение
- 58.28%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8