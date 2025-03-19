クォートセクション
BTRN
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF

38.43 USD 1.33 (3.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTRNの今日の為替レートは、3.58%変化しました。日中、通貨は1あたり38.43の安値と38.43の高値で取引されました。

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BTRN株の現在の価格は？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの株価は本日38.43です。3.58%内で取引され、前日の終値は37.10、取引量は1に達しました。BTRNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの株は配当を出しますか？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの現在の価格は38.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は58.28%やUSDにも注目します。BTRNの動きはライブチャートで確認できます。

BTRN株を買う方法は？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの株は現在38.43で購入可能です。注文は通常38.43または38.73付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BTRNの最新情報はライブチャートで確認できます。

BTRN株に投資する方法は？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFへの投資では、年間の値幅23.54 - 43.42と現在の38.43を考慮します。注文は多くの場合38.43や38.73で行われる前に、-0.16%や12.96%と比較されます。BTRNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Bitcoin Trend Strategy ETFの株の最高値は？

Global X Bitcoin Trend Strategy ETFの過去1年の最高値は43.42でした。23.54 - 43.42内で株価は大きく変動し、37.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Bitcoin Trend Strategy ETFの株の最低値は？

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF(BTRN)の年間最安値は23.54でした。現在の38.43や23.54 - 43.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTRNの動きはライブチャートで確認できます。

BTRNの株式分割はいつ行われましたか？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.10、58.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.43 38.43
1年のレンジ
23.54 43.42
以前の終値
37.10
始値
38.43
買値
38.43
買値
38.73
安値
38.43
高値
38.43
出来高
1
1日の変化
3.58%
1ヶ月の変化
-0.16%
6ヶ月の変化
12.96%
1年の変化
58.28%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8