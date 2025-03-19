- 概要
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
BTRNの今日の為替レートは、3.58%変化しました。日中、通貨は1あたり38.43の安値と38.43の高値で取引されました。
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BTRN株の現在の価格は？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの株価は本日38.43です。3.58%内で取引され、前日の終値は37.10、取引量は1に達しました。BTRNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの株は配当を出しますか？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの現在の価格は38.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は58.28%やUSDにも注目します。BTRNの動きはライブチャートで確認できます。
BTRN株を買う方法は？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFの株は現在38.43で購入可能です。注文は通常38.43または38.73付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BTRNの最新情報はライブチャートで確認できます。
BTRN株に投資する方法は？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFへの投資では、年間の値幅23.54 - 43.42と現在の38.43を考慮します。注文は多くの場合38.43や38.73で行われる前に、-0.16%や12.96%と比較されます。BTRNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Bitcoin Trend Strategy ETFの株の最高値は？
Global X Bitcoin Trend Strategy ETFの過去1年の最高値は43.42でした。23.54 - 43.42内で株価は大きく変動し、37.10と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Bitcoin Trend Strategy ETFの株の最低値は？
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF(BTRN)の年間最安値は23.54でした。現在の38.43や23.54 - 43.42と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTRNの動きはライブチャートで確認できます。
BTRNの株式分割はいつ行われましたか？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、37.10、58.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 37.10
- 始値
- 38.43
- 買値
- 38.43
- 買値
- 38.73
- 安値
- 38.43
- 高値
- 38.43
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 3.58%
- 1ヶ月の変化
- -0.16%
- 6ヶ月の変化
- 12.96%
- 1年の変化
- 58.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8