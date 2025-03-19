QuotazioniSezioni
Valute / BTRN
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF

38.43 USD 1.33 (3.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTRN ha avuto una variazione del 3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.43 e ad un massimo di 38.43.

Segui le dinamiche di GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTRN News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BTRN oggi?

Oggi le azioni GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF sono prezzate a 38.43. Viene scambiato all'interno di 3.58%, la chiusura di ieri è stata 37.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTRN mostra questi aggiornamenti.

Le azioni GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF pagano dividendi?

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF è attualmente valutato a 38.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 58.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTRN.

Come acquistare azioni BTRN?

Puoi acquistare azioni GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF al prezzo attuale di 38.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.43 o 38.73, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTRN sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BTRN?

Investire in GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.54 - 43.42 e il prezzo attuale 38.43. Molti confrontano -0.16% e 12.96% prima di effettuare ordini su 38.43 o 38.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTRN con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

Il prezzo massimo di Global X Bitcoin Trend Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 43.42. All'interno di 23.54 - 43.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?

Il prezzo più basso di Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) nel corso dell'anno è stato 23.54. Confrontandolo con gli attuali 38.43 e 23.54 - 43.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTRN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTRN?

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.10 e 58.28%.

Intervallo Giornaliero
38.43 38.43
Intervallo Annuale
23.54 43.42
Chiusura Precedente
37.10
Apertura
38.43
Bid
38.43
Ask
38.73
Minimo
38.43
Massimo
38.43
Volume
1
Variazione giornaliera
3.58%
Variazione Mensile
-0.16%
Variazione Semestrale
12.96%
Variazione Annuale
58.28%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8