BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
Il tasso di cambio BTRN ha avuto una variazione del 3.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.43 e ad un massimo di 38.43.
Segui le dinamiche di GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BTRN oggi?
Oggi le azioni GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF sono prezzate a 38.43. Viene scambiato all'interno di 3.58%, la chiusura di ieri è stata 37.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTRN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF pagano dividendi?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF è attualmente valutato a 38.43. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 58.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTRN.
Come acquistare azioni BTRN?
Puoi acquistare azioni GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF al prezzo attuale di 38.43. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.43 o 38.73, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTRN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BTRN?
Investire in GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.54 - 43.42 e il prezzo attuale 38.43. Molti confrontano -0.16% e 12.96% prima di effettuare ordini su 38.43 o 38.73. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTRN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Global X Bitcoin Trend Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 43.42. All'interno di 23.54 - 43.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 37.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Bitcoin Trend Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) nel corso dell'anno è stato 23.54. Confrontandolo con gli attuali 38.43 e 23.54 - 43.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTRN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTRN?
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 37.10 e 58.28%.
- Chiusura Precedente
- 37.10
- Apertura
- 38.43
- Bid
- 38.43
- Ask
- 38.73
- Minimo
- 38.43
- Massimo
- 38.43
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 3.58%
- Variazione Mensile
- -0.16%
- Variazione Semestrale
- 12.96%
- Variazione Annuale
- 58.28%
