BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF
今日BTRN汇率已更改3.58%。当日，交易品种以低点38.43和高点38.43进行交易。
关注GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTRN新闻
常见问题解答
BTRN股票今天的价格是多少？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF股票今天的定价为38.43。它在3.58%范围内交易，昨天的收盘价为37.10，交易量达到1。BTRN的实时价格图表显示了这些更新。
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF股票是否支付股息？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF目前的价值为38.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注58.28%和USD。实时查看图表以跟踪BTRN走势。
如何购买BTRN股票？
您可以以38.43的当前价格购买GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF股票。订单通常设置在38.43或38.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BTRN的实时图表更新。
如何投资BTRN股票？
投资GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF需要考虑年度范围23.54 - 43.42和当前价格38.43。许多人在以38.43或38.73下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看BTRN价格图表，了解每日变化。
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Bitcoin Trend Strategy ETF的最高价格是43.42。在23.54 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF的绩效。
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF（BTRN）的最低价格为23.54。将其与当前的38.43和23.54 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTRN股票是什么时候拆分的？
GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.10和58.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.10
- 开盘价
- 38.43
- 卖价
- 38.43
- 买价
- 38.73
- 最低价
- 38.43
- 最高价
- 38.43
- 交易量
- 1
- 日变化
- 3.58%
- 月变化
- -0.16%
- 6个月变化
- 12.96%
- 年变化
- 58.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8