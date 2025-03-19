报价部分
BTRN: GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF

38.43 USD 1.33 (3.58%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BTRN汇率已更改3.58%。当日，交易品种以低点38.43和高点38.43进行交易。

关注GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BTRN股票今天的价格是多少？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF股票今天的定价为38.43。它在3.58%范围内交易，昨天的收盘价为37.10，交易量达到1。BTRN的实时价格图表显示了这些更新。

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF股票是否支付股息？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF目前的价值为38.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注58.28%和USD。实时查看图表以跟踪BTRN走势。

如何购买BTRN股票？

您可以以38.43的当前价格购买GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF股票。订单通常设置在38.43或38.73附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BTRN的实时图表更新。

如何投资BTRN股票？

投资GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF需要考虑年度范围23.54 - 43.42和当前价格38.43。许多人在以38.43或38.73下订单之前，会比较-0.16%和。实时查看BTRN价格图表，了解每日变化。

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Bitcoin Trend Strategy ETF的最高价格是43.42。在23.54 - 43.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF的绩效。

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF（BTRN）的最低价格为23.54。将其与当前的38.43和23.54 - 43.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTRN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTRN股票是什么时候拆分的？

GLOBAL X BITCOIN TREND STRATEGY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.10和58.28%中可见。

日范围
38.43 38.43
年范围
23.54 43.42
前一天收盘价
37.10
开盘价
38.43
卖价
38.43
买价
38.73
最低价
38.43
最高价
38.43
交易量
1
日变化
3.58%
月变化
-0.16%
6个月变化
12.96%
年变化
58.28%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8