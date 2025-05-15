- Visão do mercado
BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
A taxa do BTF para hoje mudou para -1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.10 e o mais alto foi 17.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BTF hoje?
Hoje Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) está avaliado em 17.14. O instrumento é negociado dentro de -1.72%, o fechamento de ontem foi 17.44, e o volume de negociação atingiu 69. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BTF em tempo real.
As ações de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF está avaliado em 17.14. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.38% e USD. Monitore os movimentos de BTF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BTF?
Você pode comprar ações de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) pelo preço atual 17.14. Ordens geralmente são executadas perto de 17.14 ou 17.44, enquanto 69 e -0.87% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BTF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BTF?
Investir em Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 8.53 - 26.25 e o preço atual 17.14. Muitos comparam -1.27% e 69.87% antes de enviar ordens em 17.14 ou 17.44. Estude as mudanças diárias de preço de BTF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
O maior preço de CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) no último ano foi 26.25. As ações oscilaram bastante dentro de 8.53 - 26.25, e a comparação com 17.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
O menor preço de CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) no ano foi 8.53. A comparação com o preço atual 17.14 e 8.53 - 26.25 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BTF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BTF?
No passado Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.44 e 4.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.44
- Open
- 17.29
- Bid
- 17.14
- Ask
- 17.44
- Low
- 17.10
- High
- 17.51
- Volume
- 69
- Mudança diária
- -1.72%
- Mudança mensal
- -1.27%
- Mudança de 6 meses
- 69.87%
- Mudança anual
- 4.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8