BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
Le taux de change de BTF a changé de 4.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.07 et à un maximum de 17.44.
Suivez la dynamique Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BTF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BTF aujourd'hui ?
L'action Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF est cotée à 17.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.43%, a clôturé hier à 16.70 et son volume d'échange a atteint 173. Le graphique en temps réel du cours de BTF présente ces mises à jour.
L'action Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF est actuellement valorisé à 17.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.21% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BTF.
Comment acheter des actions BTF ?
Vous pouvez acheter des actions Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF au cours actuel de 17.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.44 ou de 17.74, le 173 et le 2.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BTF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BTF ?
Investir dans Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.53 - 26.25 et le prix actuel 17.44. Beaucoup comparent 0.46% et 72.84% avant de passer des ordres à 17.44 ou 17.74. Consultez le graphique du cours de BTF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action CoinShares Bitcoin and Ether ETF ?
Le cours le plus élevé de CoinShares Bitcoin and Ether ETF l'année dernière était 26.25. Au cours de 8.53 - 26.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action CoinShares Bitcoin and Ether ETF ?
Le cours le plus bas de CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) sur l'année a été 8.53. Sa comparaison avec 17.44 et 8.53 - 26.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BTF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BTF a-t-elle été divisée ?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.70 et 6.21% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.70
- Ouverture
- 17.07
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- Plus Bas
- 17.07
- Plus Haut
- 17.44
- Volume
- 173
- Changement quotidien
- 4.43%
- Changement Mensuel
- 0.46%
- Changement à 6 Mois
- 72.84%
- Changement Annuel
- 6.21%
