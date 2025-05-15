- Обзор рынка
BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
Курс BTF за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.16, а максимальная — 17.51.
Следите за динамикой Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BTF сегодня?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) сегодня оценивается на уровне 17.26. Инструмент торгуется в пределах -1.03%, вчерашнее закрытие составило 17.44, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF в настоящее время оценивается в 17.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.12% и USD. Отслеживайте движения BTF на графике в реальном времени.
Как купить акции BTF?
Вы можете купить акции Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) по текущей цене 17.26. Ордера обычно размещаются около 17.26 или 17.56, тогда как 39 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BTF?
Инвестирование в Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 8.53 - 26.25 и текущей цены 17.26. Многие сравнивают -0.58% и 71.06% перед размещением ордеров на 17.26 или 17.56. Изучайте ежедневные изменения цены BTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
Самая высокая цена CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) за последний год составила 26.25. Акции заметно колебались в пределах 8.53 - 26.25, сравнение с 17.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
Самая низкая цена CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) за год составила 8.53. Сравнение с текущими 17.26 и 8.53 - 26.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BTF?
В прошлом Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.44 и 5.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.44
- Open
- 17.29
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Low
- 17.16
- High
- 17.51
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 71.06%
- Годовое изменение
- 5.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8