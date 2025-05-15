- 概要
BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
BTFの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり17.10の安値と17.51の高値で取引されました。
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTF News
よくあるご質問
BTF株の現在の価格は？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの株価は本日17.14です。-1.72%内で取引され、前日の終値は17.44、取引量は69に達しました。BTFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの現在の価格は17.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.38%やUSDにも注目します。BTFの動きはライブチャートで確認できます。
BTF株を買う方法は？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの株は現在17.14で購入可能です。注文は通常17.14または17.44付近で行われ、69や-0.87%が市場の動きを示します。BTFの最新情報はライブチャートで確認できます。
BTF株に投資する方法は？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFへの投資では、年間の値幅8.53 - 26.25と現在の17.14を考慮します。注文は多くの場合17.14や17.44で行われる前に、-1.27%や69.87%と比較されます。BTFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
CoinShares Bitcoin and Ether ETFの株の最高値は？
CoinShares Bitcoin and Ether ETFの過去1年の最高値は26.25でした。8.53 - 26.25内で株価は大きく変動し、17.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
CoinShares Bitcoin and Ether ETFの株の最低値は？
CoinShares Bitcoin and Ether ETF(BTF)の年間最安値は8.53でした。現在の17.14や8.53 - 26.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTFの動きはライブチャートで確認できます。
BTFの株式分割はいつ行われましたか？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.44、4.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.44
- 始値
- 17.29
- 買値
- 17.14
- 買値
- 17.44
- 安値
- 17.10
- 高値
- 17.51
- 出来高
- 69
- 1日の変化
- -1.72%
- 1ヶ月の変化
- -1.27%
- 6ヶ月の変化
- 69.87%
- 1年の変化
- 4.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8