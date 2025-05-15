クォートセクション
通貨 / BTF
株に戻る

BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

17.14 USD 0.30 (1.72%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BTFの今日の為替レートは、-1.72%変化しました。日中、通貨は1あたり17.10の安値と17.51の高値で取引されました。

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTF News

よくあるご質問

BTF株の現在の価格は？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの株価は本日17.14です。-1.72%内で取引され、前日の終値は17.44、取引量は69に達しました。BTFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの現在の価格は17.14です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.38%やUSDにも注目します。BTFの動きはライブチャートで確認できます。

BTF株を買う方法は？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFの株は現在17.14で購入可能です。注文は通常17.14または17.44付近で行われ、69や-0.87%が市場の動きを示します。BTFの最新情報はライブチャートで確認できます。

BTF株に投資する方法は？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFへの投資では、年間の値幅8.53 - 26.25と現在の17.14を考慮します。注文は多くの場合17.14や17.44で行われる前に、-1.27%や69.87%と比較されます。BTFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CoinShares Bitcoin and Ether ETFの株の最高値は？

CoinShares Bitcoin and Ether ETFの過去1年の最高値は26.25でした。8.53 - 26.25内で株価は大きく変動し、17.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CoinShares Bitcoin and Ether ETFの株の最低値は？

CoinShares Bitcoin and Ether ETF(BTF)の年間最安値は8.53でした。現在の17.14や8.53 - 26.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BTFの動きはライブチャートで確認できます。

BTFの株式分割はいつ行われましたか？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.44、4.38%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.10 17.51
1年のレンジ
8.53 26.25
以前の終値
17.44
始値
17.29
買値
17.14
買値
17.44
安値
17.10
高値
17.51
出来高
69
1日の変化
-1.72%
1ヶ月の変化
-1.27%
6ヶ月の変化
69.87%
1年の変化
4.38%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8