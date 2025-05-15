BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
今日BTF汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点17.16和高点17.51进行交易。
关注Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BTF新闻
常见问题解答
BTF股票今天的价格是多少？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF股票今天的定价为17.26。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为17.44，交易量达到39。BTF的实时价格图表显示了这些更新。
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF股票是否支付股息？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF目前的价值为17.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.12%和USD。实时查看图表以跟踪BTF走势。
如何购买BTF股票？
您可以以17.26的当前价格购买Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF股票。订单通常设置在17.26或17.56附近，而39和-0.17%显示市场活动。立即关注BTF的实时图表更新。
如何投资BTF股票？
投资Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF需要考虑年度范围8.53 - 26.25和当前价格17.26。许多人在以17.26或17.56下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看BTF价格图表，了解每日变化。
CoinShares Bitcoin and Ether ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CoinShares Bitcoin and Ether ETF的最高价格是26.25。在8.53 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF的绩效。
CoinShares Bitcoin and Ether ETF股票的最低价格是多少？
CoinShares Bitcoin and Ether ETF（BTF）的最低价格为8.53。将其与当前的17.26和8.53 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BTF股票是什么时候拆分的？
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.44和5.12%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.44
- 开盘价
- 17.29
- 卖价
- 17.26
- 买价
- 17.56
- 最低价
- 17.16
- 最高价
- 17.51
- 交易量
- 39
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- -0.58%
- 6个月变化
- 71.06%
- 年变化
- 5.12%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8