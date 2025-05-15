报价部分
货币 / BTF
回到股票

BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

17.26 USD 0.18 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BTF汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点17.16和高点17.51进行交易。

关注Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTF新闻

常见问题解答

BTF股票今天的价格是多少？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF股票今天的定价为17.26。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为17.44，交易量达到39。BTF的实时价格图表显示了这些更新。

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF股票是否支付股息？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF目前的价值为17.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.12%和USD。实时查看图表以跟踪BTF走势。

如何购买BTF股票？

您可以以17.26的当前价格购买Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF股票。订单通常设置在17.26或17.56附近，而39和-0.17%显示市场活动。立即关注BTF的实时图表更新。

如何投资BTF股票？

投资Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF需要考虑年度范围8.53 - 26.25和当前价格17.26。许多人在以17.26或17.56下订单之前，会比较-0.58%和。实时查看BTF价格图表，了解每日变化。

CoinShares Bitcoin and Ether ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CoinShares Bitcoin and Ether ETF的最高价格是26.25。在8.53 - 26.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF的绩效。

CoinShares Bitcoin and Ether ETF股票的最低价格是多少？

CoinShares Bitcoin and Ether ETF（BTF）的最低价格为8.53。将其与当前的17.26和8.53 - 26.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BTF股票是什么时候拆分的？

Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.44和5.12%中可见。

日范围
17.16 17.51
年范围
8.53 26.25
前一天收盘价
17.44
开盘价
17.29
卖价
17.26
买价
17.56
最低价
17.16
最高价
17.51
交易量
39
日变化
-1.03%
月变化
-0.58%
6个月变化
71.06%
年变化
5.12%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8