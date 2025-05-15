- Panorámica
BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
El tipo de cambio de BTF de hoy ha cambiado un -1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.10, mientras que el máximo ha alcanzado 17.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BTF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BTF hoy?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) se evalúa hoy en 17.14. El instrumento se negocia dentro de -1.72%; el cierre de ayer ha sido 17.44 y el volumen comercial ha alcanzado 69. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BTF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF se evalúa actualmente en 17.14. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.38% y USD. Monitoree los movimientos de BTF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BTF?
Puede comprar acciones de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) al precio actual de 17.14. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.14 o 17.44, mientras que 69 y -0.87% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BTF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BTF?
Invertir en Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 8.53 - 26.25 y el precio actual 17.14. Muchos comparan -1.27% y 69.87% antes de colocar órdenes en 17.14 o 17.44. Estudie los cambios diarios de precios de BTF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
El precio más alto de CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) en el último año ha sido 26.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.53 - 26.25, una comparación con 17.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
El precio más bajo de CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) para el año ha sido 8.53. La comparación con los actuales 17.14 y 8.53 - 26.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BTF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BTF?
En el pasado, Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.44 y 4.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.44
- Open
- 17.29
- Bid
- 17.14
- Ask
- 17.44
- Low
- 17.10
- High
- 17.51
- Volumen
- 69
- Cambio diario
- -1.72%
- Cambio mensual
- -1.27%
- Cambio a 6 meses
- 69.87%
- Cambio anual
- 4.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8