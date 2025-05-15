- Panoramica
BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
Il tasso di cambio BTF ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.16 e ad un massimo di 17.51.
Segui le dinamiche di Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BTF oggi?
Oggi le azioni Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF sono prezzate a 17.26. Viene scambiato all'interno di -1.03%, la chiusura di ieri è stata 17.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BTF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF pagano dividendi?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF è attualmente valutato a 17.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BTF.
Come acquistare azioni BTF?
Puoi acquistare azioni Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF al prezzo attuale di 17.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.26 o 17.56, mentre 39 e -0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BTF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BTF?
Investire in Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 8.53 - 26.25 e il prezzo attuale 17.26. Molti confrontano -0.58% e 71.06% prima di effettuare ordini su 17.26 o 17.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BTF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
Il prezzo massimo di CoinShares Bitcoin and Ether ETF nell'ultimo anno è stato 26.25. All'interno di 8.53 - 26.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
Il prezzo più basso di CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) nel corso dell'anno è stato 8.53. Confrontandolo con gli attuali 17.26 e 8.53 - 26.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BTF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BTF?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.44 e 5.12%.
- Chiusura Precedente
- 17.44
- Apertura
- 17.29
- Bid
- 17.26
- Ask
- 17.56
- Minimo
- 17.16
- Massimo
- 17.51
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -1.03%
- Variazione Mensile
- -0.58%
- Variazione Semestrale
- 71.06%
- Variazione Annuale
- 5.12%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8