BTF: Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF
Der Wechselkurs von BTF hat sich für heute um -1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.10 bis zu einem Hoch von 17.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BTF heute?
Die Aktie von Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) notiert heute bei 17.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.44 und das Handelsvolumen erreichte 85. Das Live-Chart von BTF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BTF Dividenden?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF wird derzeit mit 17.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BTF zu verfolgen.
Wie kaufe ich BTF-Aktien?
Sie können Aktien von Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) zum aktuellen Kurs von 17.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.24 oder 17.54 platziert, während 85 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BTF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BTF-Aktien?
Bei einer Investition in Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 8.53 - 26.25 und der aktuelle Kurs 17.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.69% und 70.86%, bevor sie Orders zu 17.24 oder 17.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BTF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
Der höchste Kurs von CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) im vergangenen Jahr lag bei 26.25. Innerhalb von 8.53 - 26.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CoinShares Bitcoin and Ether ETF?
Der niedrigste Kurs von CoinShares Bitcoin and Ether ETF (BTF) im Laufe des Jahres betrug 8.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.24 und der Spanne 8.53 - 26.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BTF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BTF statt?
Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.44 und 4.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.44
- Eröffnung
- 17.29
- Bid
- 17.24
- Ask
- 17.54
- Tief
- 17.10
- Hoch
- 17.51
- Volumen
- 85
- Tagesänderung
- -1.15%
- Monatsänderung
- -0.69%
- 6-Monatsänderung
- 70.86%
- Jahresänderung
- 4.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8