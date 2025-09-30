CotaçõesSeções
BRKRP: BRUKER CORP

262.4000 USD 0.1400 (0.05%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BRKRP para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 256.3474 e o mais alto foi 263.9750.

Veja a dinâmica do par de moedas BRUKER CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de BRKRP hoje?

Hoje BRUKER CORP (BRKRP) está avaliado em 262.4000. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 262.5400, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRKRP em tempo real.

As ações de BRUKER CORP pagam dividendos?

Atualmente BRUKER CORP está avaliado em 262.4000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.71% e USD. Monitore os movimentos de BRKRP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de BRKRP?

Você pode comprar ações de BRUKER CORP (BRKRP) pelo preço atual 262.4000. Ordens geralmente são executadas perto de 262.4000 ou 262.4030, enquanto 113 e 1.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRKRP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de BRKRP?

Investir em BRUKER CORP envolve considerar a faixa anual 256.3474 - 280.5300 e o preço atual 262.4000. Muitos comparam 1.71% e 1.71% antes de enviar ordens em 262.4000 ou 262.4030. Estude as mudanças diárias de preço de BRKRP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações BRUKER CORP?

O maior preço de BRUKER CORP (BRKRP) no último ano foi 280.5300. As ações oscilaram bastante dentro de 256.3474 - 280.5300, e a comparação com 262.5400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BRUKER CORP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações BRUKER CORP?

O menor preço de BRUKER CORP (BRKRP) no ano foi 256.3474. A comparação com o preço atual 262.4000 e 256.3474 - 280.5300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRKRP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRKRP?

No passado BRUKER CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 262.5400 e 1.71% após os eventos corporativos.

Faixa diária
256.3474 263.9750
Faixa anual
256.3474 280.5300
Fechamento anterior
262.5400
Open
259.3700
Bid
262.4000
Ask
262.4030
Low
256.3474
High
263.9750
Volume
113
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
1.71%
Mudança de 6 meses
1.71%
Mudança anual
1.71%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4