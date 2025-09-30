- Visão do mercado
BRKRP: BRUKER CORP
A taxa do BRKRP para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 256.3474 e o mais alto foi 263.9750.
Veja a dinâmica do par de moedas BRUKER CORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BRKRP hoje?
Hoje BRUKER CORP (BRKRP) está avaliado em 262.4000. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 262.5400, e o volume de negociação atingiu 113. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BRKRP em tempo real.
As ações de BRUKER CORP pagam dividendos?
Atualmente BRUKER CORP está avaliado em 262.4000. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.71% e USD. Monitore os movimentos de BRKRP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BRKRP?
Você pode comprar ações de BRUKER CORP (BRKRP) pelo preço atual 262.4000. Ordens geralmente são executadas perto de 262.4000 ou 262.4030, enquanto 113 e 1.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BRKRP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BRKRP?
Investir em BRUKER CORP envolve considerar a faixa anual 256.3474 - 280.5300 e o preço atual 262.4000. Muitos comparam 1.71% e 1.71% antes de enviar ordens em 262.4000 ou 262.4030. Estude as mudanças diárias de preço de BRKRP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BRUKER CORP?
O maior preço de BRUKER CORP (BRKRP) no último ano foi 280.5300. As ações oscilaram bastante dentro de 256.3474 - 280.5300, e a comparação com 262.5400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de BRUKER CORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BRUKER CORP?
O menor preço de BRUKER CORP (BRKRP) no ano foi 256.3474. A comparação com o preço atual 262.4000 e 256.3474 - 280.5300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BRKRP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BRKRP?
No passado BRUKER CORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 262.5400 e 1.71% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 262.5400
- Open
- 259.3700
- Bid
- 262.4000
- Ask
- 262.4030
- Low
- 256.3474
- High
- 263.9750
- Volume
- 113
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 1.71%
- Mudança anual
- 1.71%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4