BRKRP: BRUKER CORP
Il tasso di cambio BRKRP ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 256.3474 e ad un massimo di 263.9750.
Segui le dinamiche di BRUKER CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BRKRP oggi?
Oggi le azioni BRUKER CORP sono prezzate a 262.4000. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 262.5400 e il volume degli scambi ha raggiunto 113. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRKRP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni BRUKER CORP pagano dividendi?
BRUKER CORP è attualmente valutato a 262.4000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRKRP.
Come acquistare azioni BRKRP?
Puoi acquistare azioni BRUKER CORP al prezzo attuale di 262.4000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 262.4000 o 262.4030, mentre 113 e 1.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRKRP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BRKRP?
Investire in BRUKER CORP implica considerare l'intervallo annuale 256.3474 - 280.5300 e il prezzo attuale 262.4000. Molti confrontano 1.71% e 1.71% prima di effettuare ordini su 262.4000 o 262.4030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRKRP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BRUKER CORP?
Il prezzo massimo di BRUKER CORP nell'ultimo anno è stato 280.5300. All'interno di 256.3474 - 280.5300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 262.5400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BRUKER CORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BRUKER CORP?
Il prezzo più basso di BRUKER CORP (BRKRP) nel corso dell'anno è stato 256.3474. Confrontandolo con gli attuali 262.4000 e 256.3474 - 280.5300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRKRP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRKRP?
BRUKER CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 262.5400 e 1.71%.
- Chiusura Precedente
- 262.5400
- Apertura
- 259.3700
- Bid
- 262.4000
- Ask
- 262.4030
- Minimo
- 256.3474
- Massimo
- 263.9750
- Volume
- 113
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 1.71%
- Variazione Semestrale
- 1.71%
- Variazione Annuale
- 1.71%
