BRKRP: BRUKER CORP

262.4000 USD 0.1400 (0.05%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BRKRP ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 256.3474 e ad un massimo di 263.9750.

Segui le dinamiche di BRUKER CORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BRKRP oggi?

Oggi le azioni BRUKER CORP sono prezzate a 262.4000. Viene scambiato all'interno di -0.05%, la chiusura di ieri è stata 262.5400 e il volume degli scambi ha raggiunto 113. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BRKRP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni BRUKER CORP pagano dividendi?

BRUKER CORP è attualmente valutato a 262.4000. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.71% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BRKRP.

Come acquistare azioni BRKRP?

Puoi acquistare azioni BRUKER CORP al prezzo attuale di 262.4000. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 262.4000 o 262.4030, mentre 113 e 1.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BRKRP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BRKRP?

Investire in BRUKER CORP implica considerare l'intervallo annuale 256.3474 - 280.5300 e il prezzo attuale 262.4000. Molti confrontano 1.71% e 1.71% prima di effettuare ordini su 262.4000 o 262.4030. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BRKRP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BRUKER CORP?

Il prezzo massimo di BRUKER CORP nell'ultimo anno è stato 280.5300. All'interno di 256.3474 - 280.5300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 262.5400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di BRUKER CORP utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BRUKER CORP?

Il prezzo più basso di BRUKER CORP (BRKRP) nel corso dell'anno è stato 256.3474. Confrontandolo con gli attuali 262.4000 e 256.3474 - 280.5300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BRKRP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BRKRP?

BRUKER CORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 262.5400 e 1.71%.

Intervallo Giornaliero
256.3474 263.9750
Intervallo Annuale
256.3474 280.5300
Chiusura Precedente
262.5400
Apertura
259.3700
Bid
262.4000
Ask
262.4030
Minimo
256.3474
Massimo
263.9750
Volume
113
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
1.71%
Variazione Semestrale
1.71%
Variazione Annuale
1.71%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4