BRKRP: BRUKER CORP

262.4000 USD 0.1400 (0.05%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BRKRP汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点256.3474和高点263.9750进行交易。

关注BRUKER CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BRKRP股票今天的价格是多少？

BRUKER CORP股票今天的定价为262.4000。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为262.5400，交易量达到113。BRKRP的实时价格图表显示了这些更新。

BRUKER CORP股票是否支付股息？

BRUKER CORP目前的价值为262.4000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.71%和USD。实时查看图表以跟踪BRKRP走势。

如何购买BRKRP股票？

您可以以262.4000的当前价格购买BRUKER CORP股票。订单通常设置在262.4000或262.4030附近，而113和1.17%显示市场活动。立即关注BRKRP的实时图表更新。

如何投资BRKRP股票？

投资BRUKER CORP需要考虑年度范围256.3474 - 280.5300和当前价格262.4000。许多人在以262.4000或262.4030下订单之前，会比较1.71%和。实时查看BRKRP价格图表，了解每日变化。

BRUKER CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BRUKER CORP的最高价格是280.5300。在256.3474 - 280.5300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BRUKER CORP的绩效。

BRUKER CORP股票的最低价格是多少？

BRUKER CORP（BRKRP）的最低价格为256.3474。将其与当前的262.4000和256.3474 - 280.5300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRKRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BRKRP股票是什么时候拆分的？

BRUKER CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、262.5400和1.71%中可见。

日范围
256.3474 263.9750
年范围
256.3474 280.5300
前一天收盘价
262.5400
开盘价
259.3700
卖价
262.4000
买价
262.4030
最低价
256.3474
最高价
263.9750
交易量
113
日变化
-0.05%
月变化
1.71%
6个月变化
1.71%
年变化
1.71%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值