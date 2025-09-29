BRKRP: BRUKER CORP
今日BRKRP汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点256.3474和高点263.9750进行交易。
关注BRUKER CORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BRKRP股票今天的价格是多少？
BRUKER CORP股票今天的定价为262.4000。它在-0.05%范围内交易，昨天的收盘价为262.5400，交易量达到113。BRKRP的实时价格图表显示了这些更新。
BRUKER CORP股票是否支付股息？
BRUKER CORP目前的价值为262.4000。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.71%和USD。实时查看图表以跟踪BRKRP走势。
如何购买BRKRP股票？
您可以以262.4000的当前价格购买BRUKER CORP股票。订单通常设置在262.4000或262.4030附近，而113和1.17%显示市场活动。立即关注BRKRP的实时图表更新。
如何投资BRKRP股票？
投资BRUKER CORP需要考虑年度范围256.3474 - 280.5300和当前价格262.4000。许多人在以262.4000或262.4030下订单之前，会比较1.71%和。实时查看BRKRP价格图表，了解每日变化。
BRUKER CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BRUKER CORP的最高价格是280.5300。在256.3474 - 280.5300内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BRUKER CORP的绩效。
BRUKER CORP股票的最低价格是多少？
BRUKER CORP（BRKRP）的最低价格为256.3474。将其与当前的262.4000和256.3474 - 280.5300进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BRKRP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BRKRP股票是什么时候拆分的？
BRUKER CORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、262.5400和1.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 262.5400
- 开盘价
- 259.3700
- 卖价
- 262.4000
- 买价
- 262.4030
- 最低价
- 256.3474
- 最高价
- 263.9750
- 交易量
- 113
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.71%
- 6个月变化
- 1.71%
- 年变化
- 1.71%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值