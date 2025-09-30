- Aperçu
BRKRP: BRUKER CORP
Le taux de change de BRKRP a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 256.3474 et à un maximum de 263.9750.
Suivez la dynamique BRUKER CORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BRKRP aujourd'hui ?
L'action BRUKER CORP est cotée à 262.4000 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.05%, a clôturé hier à 262.5400 et son volume d'échange a atteint 113. Le graphique en temps réel du cours de BRKRP présente ces mises à jour.
L'action BRUKER CORP verse-t-elle des dividendes ?
BRUKER CORP est actuellement valorisé à 262.4000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRKRP.
Comment acheter des actions BRKRP ?
Vous pouvez acheter des actions BRUKER CORP au cours actuel de 262.4000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 262.4000 ou de 262.4030, le 113 et le 1.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRKRP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BRKRP ?
Investir dans BRUKER CORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 256.3474 - 280.5300 et le prix actuel 262.4000. Beaucoup comparent 1.71% et 1.71% avant de passer des ordres à 262.4000 ou 262.4030. Consultez le graphique du cours de BRKRP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BRUKER CORP ?
Le cours le plus élevé de BRUKER CORP l'année dernière était 280.5300. Au cours de 256.3474 - 280.5300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 262.5400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BRUKER CORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BRUKER CORP ?
Le cours le plus bas de BRUKER CORP (BRKRP) sur l'année a été 256.3474. Sa comparaison avec 262.4000 et 256.3474 - 280.5300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRKRP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BRKRP a-t-elle été divisée ?
BRUKER CORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 262.5400 et 1.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 262.5400
- Ouverture
- 259.3700
- Bid
- 262.4000
- Ask
- 262.4030
- Plus Bas
- 256.3474
- Plus Haut
- 263.9750
- Volume
- 113
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 1.71%
- Changement à 6 Mois
- 1.71%
- Changement Annuel
- 1.71%
