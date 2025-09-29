- Panorámica
BRKRP: BRUKER CORP
El tipo de cambio de BRKRP de hoy ha cambiado un -0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 256.3474, mientras que el máximo ha alcanzado 263.9750.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BRUKER CORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BRKRP hoy?
BRUKER CORP (BRKRP) se evalúa hoy en 262.4000. El instrumento se negocia dentro de -0.05%; el cierre de ayer ha sido 262.5400 y el volumen comercial ha alcanzado 113. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BRKRP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de BRUKER CORP?
BRUKER CORP se evalúa actualmente en 262.4000. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.71% y USD. Monitoree los movimientos de BRKRP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BRKRP?
Puede comprar acciones de BRUKER CORP (BRKRP) al precio actual de 262.4000. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 262.4000 o 262.4030, mientras que 113 y 1.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BRKRP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BRKRP?
Invertir en BRUKER CORP implica tener en cuenta el rango anual 256.3474 - 280.5300 y el precio actual 262.4000. Muchos comparan 1.71% y 1.71% antes de colocar órdenes en 262.4000 o 262.4030. Estudie los cambios diarios de precios de BRKRP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de BRUKER CORP?
El precio más alto de BRUKER CORP (BRKRP) en el último año ha sido 280.5300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 256.3474 - 280.5300, una comparación con 262.5400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de BRUKER CORP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de BRUKER CORP?
El precio más bajo de BRUKER CORP (BRKRP) para el año ha sido 256.3474. La comparación con los actuales 262.4000 y 256.3474 - 280.5300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BRKRP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BRKRP?
En el pasado, BRUKER CORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 262.5400 y 1.71% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 262.5400
- Open
- 259.3700
- Bid
- 262.4000
- Ask
- 262.4030
- Low
- 256.3474
- High
- 263.9750
- Volumen
- 113
- Cambio diario
- -0.05%
- Cambio mensual
- 1.71%
- Cambio a 6 meses
- 1.71%
- Cambio anual
- 1.71%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.