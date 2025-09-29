- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BRKRP: BRUKER CORP
BRKRPの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり256.3474の安値と263.9750の高値で取引されました。
BRUKER CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
BRKRP株の現在の価格は？
BRUKER CORPの株価は本日262.4000です。-0.05%内で取引され、前日の終値は262.5400、取引量は113に達しました。BRKRPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
BRUKER CORPの株は配当を出しますか？
BRUKER CORPの現在の価格は262.4000です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.71%やUSDにも注目します。BRKRPの動きはライブチャートで確認できます。
BRKRP株を買う方法は？
BRUKER CORPの株は現在262.4000で購入可能です。注文は通常262.4000または262.4030付近で行われ、113や1.17%が市場の動きを示します。BRKRPの最新情報はライブチャートで確認できます。
BRKRP株に投資する方法は？
BRUKER CORPへの投資では、年間の値幅256.3474 - 280.5300と現在の262.4000を考慮します。注文は多くの場合262.4000や262.4030で行われる前に、1.71%や1.71%と比較されます。BRKRPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BRUKER CORPの株の最高値は？
BRUKER CORPの過去1年の最高値は280.5300でした。256.3474 - 280.5300内で株価は大きく変動し、262.5400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BRUKER CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BRUKER CORPの株の最低値は？
BRUKER CORP(BRKRP)の年間最安値は256.3474でした。現在の262.4000や256.3474 - 280.5300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRKRPの動きはライブチャートで確認できます。
BRKRPの株式分割はいつ行われましたか？
BRUKER CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、262.5400、1.71%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 262.5400
- 始値
- 259.3700
- 買値
- 262.4000
- 買値
- 262.4030
- 安値
- 256.3474
- 高値
- 263.9750
- 出来高
- 113
- 1日の変化
- -0.05%
- 1ヶ月の変化
- 1.71%
- 6ヶ月の変化
- 1.71%
- 1年の変化
- 1.71%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前