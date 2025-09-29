クォートセクション
通貨 / BRKRP
BRKRP: BRUKER CORP

262.4000 USD 0.1400 (0.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BRKRPの今日の為替レートは、-0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり256.3474の安値と263.9750の高値で取引されました。

BRUKER CORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BRKRP株の現在の価格は？

BRUKER CORPの株価は本日262.4000です。-0.05%内で取引され、前日の終値は262.5400、取引量は113に達しました。BRKRPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

BRUKER CORPの株は配当を出しますか？

BRUKER CORPの現在の価格は262.4000です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.71%やUSDにも注目します。BRKRPの動きはライブチャートで確認できます。

BRKRP株を買う方法は？

BRUKER CORPの株は現在262.4000で購入可能です。注文は通常262.4000または262.4030付近で行われ、113や1.17%が市場の動きを示します。BRKRPの最新情報はライブチャートで確認できます。

BRKRP株に投資する方法は？

BRUKER CORPへの投資では、年間の値幅256.3474 - 280.5300と現在の262.4000を考慮します。注文は多くの場合262.4000や262.4030で行われる前に、1.71%や1.71%と比較されます。BRKRPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BRUKER CORPの株の最高値は？

BRUKER CORPの過去1年の最高値は280.5300でした。256.3474 - 280.5300内で株価は大きく変動し、262.5400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。BRUKER CORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BRUKER CORPの株の最低値は？

BRUKER CORP(BRKRP)の年間最安値は256.3474でした。現在の262.4000や256.3474 - 280.5300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BRKRPの動きはライブチャートで確認できます。

BRKRPの株式分割はいつ行われましたか？

BRUKER CORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、262.5400、1.71%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
256.3474 263.9750
1年のレンジ
256.3474 280.5300
以前の終値
262.5400
始値
259.3700
買値
262.4000
買値
262.4030
安値
256.3474
高値
263.9750
出来高
113
1日の変化
-0.05%
1ヶ月の変化
1.71%
6ヶ月の変化
1.71%
1年の変化
1.71%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待