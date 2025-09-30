- Übersicht
BRKRP: BRUKER CORP
Der Wechselkurs von BRKRP hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 256.3474 bis zu einem Hoch von 263.9750 gehandelt.
Verfolgen Sie die BRUKER CORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BRKRP heute?
Die Aktie von BRUKER CORP (BRKRP) notiert heute bei 262.4000. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 262.5400 und das Handelsvolumen erreichte 113. Das Live-Chart von BRKRP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BRKRP Dividenden?
BRUKER CORP wird derzeit mit 262.4000 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BRKRP zu verfolgen.
Wie kaufe ich BRKRP-Aktien?
Sie können Aktien von BRUKER CORP (BRKRP) zum aktuellen Kurs von 262.4000 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 262.4000 oder 262.4030 platziert, während 113 und 1.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BRKRP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BRKRP-Aktien?
Bei einer Investition in BRUKER CORP müssen die jährliche Spanne 256.3474 - 280.5300 und der aktuelle Kurs 262.4000 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 1.71%, bevor sie Orders zu 262.4000 oder 262.4030 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BRKRP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BRUKER CORP?
Der höchste Kurs von BRUKER CORP (BRKRP) im vergangenen Jahr lag bei 280.5300. Innerhalb von 256.3474 - 280.5300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 262.5400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von BRUKER CORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BRUKER CORP?
Der niedrigste Kurs von BRUKER CORP (BRKRP) im Laufe des Jahres betrug 256.3474. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 262.4000 und der Spanne 256.3474 - 280.5300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BRKRP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BRKRP statt?
BRUKER CORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 262.5400 und 1.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 262.5400
- Eröffnung
- 259.3700
- Bid
- 262.4000
- Ask
- 262.4030
- Tief
- 256.3474
- Hoch
- 263.9750
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 1.71%
- Jahresänderung
- 1.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4