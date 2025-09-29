- Обзор рынка
BRKRP: BRUKER CORP
Курс BRKRP за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 256.3474, а максимальная — 263.9750.
Следите за динамикой BRUKER CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BRKRP сегодня?
BRUKER CORP (BRKRP) сегодня оценивается на уровне 261.1200. Инструмент торгуется в пределах -0.54%, вчерашнее закрытие составило 262.5400, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BRKRP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRUKER CORP?
BRUKER CORP в настоящее время оценивается в 261.1200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD. Отслеживайте движения BRKRP на графике в реальном времени.
Как купить акции BRKRP?
Вы можете купить акции BRUKER CORP (BRKRP) по текущей цене 261.1200. Ордера обычно размещаются около 261.1200 или 261.1230, тогда как 77 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BRKRP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BRKRP?
Инвестирование в BRUKER CORP предполагает учет годового диапазона 256.3474 - 280.5300 и текущей цены 261.1200. Многие сравнивают 1.21% и 1.21% перед размещением ордеров на 261.1200 или 261.1230. Изучайте ежедневные изменения цены BRKRP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BRUKER CORP?
Самая высокая цена BRUKER CORP (BRKRP) за последний год составила 280.5300. Акции заметно колебались в пределах 256.3474 - 280.5300, сравнение с 262.5400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BRUKER CORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BRUKER CORP?
Самая низкая цена BRUKER CORP (BRKRP) за год составила 256.3474. Сравнение с текущими 261.1200 и 256.3474 - 280.5300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BRKRP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BRKRP?
В прошлом BRUKER CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 262.5400 и 1.21% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 262.5400
- Open
- 259.3700
- Bid
- 261.1200
- Ask
- 261.1230
- Low
- 256.3474
- High
- 263.9750
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 1.21%
- Годовое изменение
- 1.21%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%