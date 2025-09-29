КотировкиРазделы
BRKRP: BRUKER CORP

261.1200 USD 1.4200 (0.54%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BRKRP за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 256.3474, а максимальная — 263.9750.

Следите за динамикой BRUKER CORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BRKRP сегодня?

BRUKER CORP (BRKRP) сегодня оценивается на уровне 261.1200. Инструмент торгуется в пределах -0.54%, вчерашнее закрытие составило 262.5400, а торговый объем достиг 77.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BRUKER CORP?

BRUKER CORP в настоящее время оценивается в 261.1200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.21% и USD.

Как купить акции BRKRP?

Вы можете купить акции BRUKER CORP (BRKRP) по текущей цене 261.1200. Ордера обычно размещаются около 261.1200 или 261.1230, тогда как 77 и 0.67% показывают активность рынка.

Как инвестировать в акции BRKRP?

Инвестирование в BRUKER CORP предполагает учет годового диапазона 256.3474 - 280.5300 и текущей цены 261.1200. Многие сравнивают 1.21% и 1.21% перед размещением ордеров на 261.1200 или 261.1230.

Каковы самые высокие цены на акции BRUKER CORP?

Самая высокая цена BRUKER CORP (BRKRP) за последний год составила 280.5300. Акции заметно колебались в пределах 256.3474 - 280.5300, сравнение с 262.5400 помогает выявить уровни сопротивления.

Каковы самые низкие цены на акции BRUKER CORP?

Самая низкая цена BRUKER CORP (BRKRP) за год составила 256.3474. Сравнение с текущими 261.1200 и 256.3474 - 280.5300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций BRKRP?

В прошлом BRUKER CORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 262.5400 и 1.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
256.3474 263.9750
Годовой диапазон
256.3474 280.5300
Предыдущее закрытие
262.5400
Open
259.3700
Bid
261.1200
Ask
261.1230
Low
256.3474
High
263.9750
Объем
77
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
1.21%
6-месячное изменение
1.21%
Годовое изменение
1.21%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.