BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
A taxa do BOAT para hoje mudou para -0.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.09 e o mais alto foi 31.37.
Veja a dinâmica do par de moedas SonicShares Global Shipping ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BOAT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BOAT hoje?
Hoje SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) está avaliado em 31.10. O instrumento é negociado dentro de -0.61%, o fechamento de ontem foi 31.29, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BOAT em tempo real.
As ações de SonicShares Global Shipping ETF pagam dividendos?
Atualmente SonicShares Global Shipping ETF está avaliado em 31.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -12.15% e USD. Monitore os movimentos de BOAT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BOAT?
Você pode comprar ações de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) pelo preço atual 31.10. Ordens geralmente são executadas perto de 31.10 ou 31.40, enquanto 13 e -0.86% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BOAT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BOAT?
Investir em SonicShares Global Shipping ETF envolve considerar a faixa anual 22.22 - 36.10 e o preço atual 31.10. Muitos comparam -1.92% e 17.09% antes de enviar ordens em 31.10 ou 31.40. Estude as mudanças diárias de preço de BOAT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SonicShares Global Shipping ETF?
O maior preço de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) no último ano foi 36.10. As ações oscilaram bastante dentro de 22.22 - 36.10, e a comparação com 31.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SonicShares Global Shipping ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SonicShares Global Shipping ETF?
O menor preço de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) no ano foi 22.22. A comparação com o preço atual 31.10 e 22.22 - 36.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BOAT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BOAT?
No passado SonicShares Global Shipping ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.29 e -12.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.29
- Open
- 31.37
- Bid
- 31.10
- Ask
- 31.40
- Low
- 31.09
- High
- 31.37
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -0.61%
- Mudança mensal
- -1.92%
- Mudança de 6 meses
- 17.09%
- Mudança anual
- -12.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8