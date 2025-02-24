- Übersicht
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
Der Wechselkurs von BOAT hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.04 bis zu einem Hoch von 31.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die SonicShares Global Shipping ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOAT News
- Earnings call transcript: Nimbus Group Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Nimbus Group Q2 2025 slides: sales decline narrows as cash position strengthens
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BOAT heute?
Die Aktie von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) notiert heute bei 31.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.29 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von BOAT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BOAT Dividenden?
SonicShares Global Shipping ETF wird derzeit mit 31.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOAT zu verfolgen.
Wie kaufe ich BOAT-Aktien?
Sie können Aktien von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) zum aktuellen Kurs von 31.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.08 oder 31.38 platziert, während 15 und -0.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOAT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BOAT-Aktien?
Bei einer Investition in SonicShares Global Shipping ETF müssen die jährliche Spanne 22.22 - 36.10 und der aktuelle Kurs 31.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.99% und 17.02%, bevor sie Orders zu 31.08 oder 31.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOAT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SonicShares Global Shipping ETF?
Der höchste Kurs von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) im vergangenen Jahr lag bei 36.10. Innerhalb von 22.22 - 36.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SonicShares Global Shipping ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SonicShares Global Shipping ETF?
Der niedrigste Kurs von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) im Laufe des Jahres betrug 22.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.08 und der Spanne 22.22 - 36.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BOAT statt?
SonicShares Global Shipping ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.29 und -12.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.29
- Eröffnung
- 31.37
- Bid
- 31.08
- Ask
- 31.38
- Tief
- 31.04
- Hoch
- 31.37
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- -1.99%
- 6-Monatsänderung
- 17.02%
- Jahresänderung
- -12.20%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8