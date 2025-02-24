KurseKategorien
Währungen / BOAT
Zurück zum Aktien

BOAT: SonicShares Global Shipping ETF

31.08 USD 0.21 (0.67%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BOAT hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.04 bis zu einem Hoch von 31.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die SonicShares Global Shipping ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOAT News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BOAT heute?

Die Aktie von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) notiert heute bei 31.08. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.29 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von BOAT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BOAT Dividenden?

SonicShares Global Shipping ETF wird derzeit mit 31.08 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -12.20% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BOAT zu verfolgen.

Wie kaufe ich BOAT-Aktien?

Sie können Aktien von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) zum aktuellen Kurs von 31.08 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.08 oder 31.38 platziert, während 15 und -0.92% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BOAT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BOAT-Aktien?

Bei einer Investition in SonicShares Global Shipping ETF müssen die jährliche Spanne 22.22 - 36.10 und der aktuelle Kurs 31.08 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.99% und 17.02%, bevor sie Orders zu 31.08 oder 31.38 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BOAT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SonicShares Global Shipping ETF?

Der höchste Kurs von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) im vergangenen Jahr lag bei 36.10. Innerhalb von 22.22 - 36.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SonicShares Global Shipping ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SonicShares Global Shipping ETF?

Der niedrigste Kurs von SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) im Laufe des Jahres betrug 22.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.08 und der Spanne 22.22 - 36.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BOAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BOAT statt?

SonicShares Global Shipping ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.29 und -12.20% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
31.04 31.37
Jahresspanne
22.22 36.10
Vorheriger Schlusskurs
31.29
Eröffnung
31.37
Bid
31.08
Ask
31.38
Tief
31.04
Hoch
31.37
Volumen
15
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
-1.99%
6-Monatsänderung
17.02%
Jahresänderung
-12.20%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8