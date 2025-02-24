- 概要
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
BOATの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり31.09の安値と31.37の高値で取引されました。
SonicShares Global Shipping ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOAT News
- Earnings call transcript: Nimbus Group Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Nimbus Group Q2 2025 slides: sales decline narrows as cash position strengthens
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
よくあるご質問
BOAT株の現在の価格は？
SonicShares Global Shipping ETFの株価は本日31.10です。-0.61%内で取引され、前日の終値は31.29、取引量は13に達しました。BOATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SonicShares Global Shipping ETFの株は配当を出しますか？
SonicShares Global Shipping ETFの現在の価格は31.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.15%やUSDにも注目します。BOATの動きはライブチャートで確認できます。
BOAT株を買う方法は？
SonicShares Global Shipping ETFの株は現在31.10で購入可能です。注文は通常31.10または31.40付近で行われ、13や-0.86%が市場の動きを示します。BOATの最新情報はライブチャートで確認できます。
BOAT株に投資する方法は？
SonicShares Global Shipping ETFへの投資では、年間の値幅22.22 - 36.10と現在の31.10を考慮します。注文は多くの場合31.10や31.40で行われる前に、-1.92%や17.09%と比較されます。BOATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SonicShares Global Shipping ETFの株の最高値は？
SonicShares Global Shipping ETFの過去1年の最高値は36.10でした。22.22 - 36.10内で株価は大きく変動し、31.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SonicShares Global Shipping ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SonicShares Global Shipping ETFの株の最低値は？
SonicShares Global Shipping ETF(BOAT)の年間最安値は22.22でした。現在の31.10や22.22 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOATの動きはライブチャートで確認できます。
BOATの株式分割はいつ行われましたか？
SonicShares Global Shipping ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.29、-12.15%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 31.29
- 始値
- 31.37
- 買値
- 31.10
- 買値
- 31.40
- 安値
- 31.09
- 高値
- 31.37
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -0.61%
- 1ヶ月の変化
- -1.92%
- 6ヶ月の変化
- 17.09%
- 1年の変化
- -12.15%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8