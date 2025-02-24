クォートセクション
通貨 / BOAT
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF

31.10 USD 0.19 (0.61%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BOATの今日の為替レートは、-0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり31.09の安値と31.37の高値で取引されました。

SonicShares Global Shipping ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BOAT株の現在の価格は？

SonicShares Global Shipping ETFの株価は本日31.10です。-0.61%内で取引され、前日の終値は31.29、取引量は13に達しました。BOATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SonicShares Global Shipping ETFの株は配当を出しますか？

SonicShares Global Shipping ETFの現在の価格は31.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は-12.15%やUSDにも注目します。BOATの動きはライブチャートで確認できます。

BOAT株を買う方法は？

SonicShares Global Shipping ETFの株は現在31.10で購入可能です。注文は通常31.10または31.40付近で行われ、13や-0.86%が市場の動きを示します。BOATの最新情報はライブチャートで確認できます。

BOAT株に投資する方法は？

SonicShares Global Shipping ETFへの投資では、年間の値幅22.22 - 36.10と現在の31.10を考慮します。注文は多くの場合31.10や31.40で行われる前に、-1.92%や17.09%と比較されます。BOATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SonicShares Global Shipping ETFの株の最高値は？

SonicShares Global Shipping ETFの過去1年の最高値は36.10でした。22.22 - 36.10内で株価は大きく変動し、31.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SonicShares Global Shipping ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SonicShares Global Shipping ETFの株の最低値は？

SonicShares Global Shipping ETF(BOAT)の年間最安値は22.22でした。現在の31.10や22.22 - 36.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BOATの動きはライブチャートで確認できます。

BOATの株式分割はいつ行われましたか？

SonicShares Global Shipping ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.29、-12.15%に企業行動後の影響として反映されます。

31.09 31.37
22.22 36.10
31.29
31.37
31.10
31.40
31.09
31.37
13
-0.61%
-1.92%
17.09%
-12.15%
