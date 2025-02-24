- Panorámica
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
El tipo de cambio de BOAT de hoy ha cambiado un -0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.09, mientras que el máximo ha alcanzado 31.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SonicShares Global Shipping ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOAT News
- Earnings call transcript: Nimbus Group Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Nimbus Group Q2 2025 slides: sales decline narrows as cash position strengthens
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BOAT hoy?
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) se evalúa hoy en 31.10. El instrumento se negocia dentro de -0.61%; el cierre de ayer ha sido 31.29 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BOAT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SonicShares Global Shipping ETF?
SonicShares Global Shipping ETF se evalúa actualmente en 31.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -12.15% y USD. Monitoree los movimientos de BOAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BOAT?
Puede comprar acciones de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) al precio actual de 31.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.10 o 31.40, mientras que 13 y -0.86% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BOAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BOAT?
Invertir en SonicShares Global Shipping ETF implica tener en cuenta el rango anual 22.22 - 36.10 y el precio actual 31.10. Muchos comparan -1.92% y 17.09% antes de colocar órdenes en 31.10 o 31.40. Estudie los cambios diarios de precios de BOAT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SonicShares Global Shipping ETF?
El precio más alto de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) en el último año ha sido 36.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 22.22 - 36.10, una comparación con 31.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SonicShares Global Shipping ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SonicShares Global Shipping ETF?
El precio más bajo de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) para el año ha sido 22.22. La comparación con los actuales 31.10 y 22.22 - 36.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BOAT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BOAT?
En el pasado, SonicShares Global Shipping ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.29 y -12.15% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.29
- Open
- 31.37
- Bid
- 31.10
- Ask
- 31.40
- Low
- 31.09
- High
- 31.37
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -0.61%
- Cambio mensual
- -1.92%
- Cambio a 6 meses
- 17.09%
- Cambio anual
- -12.15%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8