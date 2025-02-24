- Обзор рынка
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
Курс BOAT за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.20, а максимальная — 31.37.
Следите за динамикой SonicShares Global Shipping ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOAT сегодня?
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) сегодня оценивается на уровне 31.37. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 31.29, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SonicShares Global Shipping ETF?
SonicShares Global Shipping ETF в настоящее время оценивается в 31.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.38% и USD. Отслеживайте движения BOAT на графике в реальном времени.
Как купить акции BOAT?
Вы можете купить акции SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) по текущей цене 31.37. Ордера обычно размещаются около 31.37 или 31.67, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOAT?
Инвестирование в SonicShares Global Shipping ETF предполагает учет годового диапазона 22.22 - 36.10 и текущей цены 31.37. Многие сравнивают -1.07% и 18.11% перед размещением ордеров на 31.37 или 31.67. Изучайте ежедневные изменения цены BOAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SonicShares Global Shipping ETF?
Самая высокая цена SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) за последний год составила 36.10. Акции заметно колебались в пределах 22.22 - 36.10, сравнение с 31.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SonicShares Global Shipping ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SonicShares Global Shipping ETF?
Самая низкая цена SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) за год составила 22.22. Сравнение с текущими 31.37 и 22.22 - 36.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOAT?
В прошлом SonicShares Global Shipping ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.29 и -11.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.29
- Open
- 31.37
- Bid
- 31.37
- Ask
- 31.67
- Low
- 31.20
- High
- 31.37
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- -1.07%
- 6-месячное изменение
- 18.11%
- Годовое изменение
- -11.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8