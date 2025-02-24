Курс BOAT за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.20, а максимальная — 31.37.

Следите за динамикой SonicShares Global Shipping ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.