BOAT: SonicShares Global Shipping ETF

31.37 USD 0.08 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOAT за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.20, а максимальная — 31.37.

Следите за динамикой SonicShares Global Shipping ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOAT сегодня?

SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) сегодня оценивается на уровне 31.37. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 31.29, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SonicShares Global Shipping ETF?

SonicShares Global Shipping ETF в настоящее время оценивается в 31.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -11.38% и USD. Отслеживайте движения BOAT на графике в реальном времени.

Как купить акции BOAT?

Вы можете купить акции SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) по текущей цене 31.37. Ордера обычно размещаются около 31.37 или 31.67, тогда как 5 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOAT?

Инвестирование в SonicShares Global Shipping ETF предполагает учет годового диапазона 22.22 - 36.10 и текущей цены 31.37. Многие сравнивают -1.07% и 18.11% перед размещением ордеров на 31.37 или 31.67. Изучайте ежедневные изменения цены BOAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SonicShares Global Shipping ETF?

Самая высокая цена SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) за последний год составила 36.10. Акции заметно колебались в пределах 22.22 - 36.10, сравнение с 31.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SonicShares Global Shipping ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SonicShares Global Shipping ETF?

Самая низкая цена SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) за год составила 22.22. Сравнение с текущими 31.37 и 22.22 - 36.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOAT?

В прошлом SonicShares Global Shipping ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.29 и -11.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.20 31.37
Годовой диапазон
22.22 36.10
Предыдущее закрытие
31.29
Open
31.37
Bid
31.37
Ask
31.67
Low
31.20
High
31.37
Объем
5
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
-1.07%
6-месячное изменение
18.11%
Годовое изменение
-11.38%
