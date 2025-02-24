- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
Le taux de change de BOAT a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.15 et à un maximum de 31.80.
Suivez la dynamique SonicShares Global Shipping ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOAT Nouvelles
- Earnings call transcript: Nimbus Group Q2 2025 sees revenue dip, stock falls
- Nimbus Group Q2 2025 slides: sales decline narrows as cash position strengthens
- Scheduling Linked To 10% Tariffs Causing Confusion, Angst For U.S. Importers
- How Effectively Can The U.S. Economy Untether From China?
- IMO's Net-Zero Strategy For Global Shipping Starts With Pricing Carbon But Not Perfect
- Disrupted Cross-Border Freight Shipping Braces For U.S. Tariffs
- Container Freight Volatility Rises Amid Trade Disruptions
- New U.S. Tariffs Forcing Shippers To Recalculate Supply Chains On The Fly
- Container Shipping: Sailing Through Uncertainty And Looming Overcapacity
- Bulker Shipping Faces Tough Year As China's Manufacturing Sector Weakens
- U.S. Attempts To Curb China’s Dominance In Shipping, But Actions Could Backfire
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BOAT aujourd'hui ?
L'action SonicShares Global Shipping ETF est cotée à 31.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.37%, a clôturé hier à 32.05 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de BOAT présente ces mises à jour.
L'action SonicShares Global Shipping ETF verse-t-elle des dividendes ?
SonicShares Global Shipping ETF est actuellement valorisé à 31.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -11.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BOAT.
Comment acheter des actions BOAT ?
Vous pouvez acheter des actions SonicShares Global Shipping ETF au cours actuel de 31.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.29 ou de 31.59, le 32 et le -0.89% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BOAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BOAT ?
Investir dans SonicShares Global Shipping ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.22 - 36.10 et le prix actuel 31.29. Beaucoup comparent -1.32% et 17.81% avant de passer des ordres à 31.29 ou 31.59. Consultez le graphique du cours de BOAT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SonicShares Global Shipping ETF ?
Le cours le plus élevé de SonicShares Global Shipping ETF l'année dernière était 36.10. Au cours de 22.22 - 36.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SonicShares Global Shipping ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SonicShares Global Shipping ETF ?
Le cours le plus bas de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) sur l'année a été 22.22. Sa comparaison avec 31.29 et 22.22 - 36.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BOAT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BOAT a-t-elle été divisée ?
SonicShares Global Shipping ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.05 et -11.61% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.05
- Ouverture
- 31.57
- Bid
- 31.29
- Ask
- 31.59
- Plus Bas
- 31.15
- Plus Haut
- 31.80
- Volume
- 32
- Changement quotidien
- -2.37%
- Changement Mensuel
- -1.32%
- Changement à 6 Mois
- 17.81%
- Changement Annuel
- -11.61%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8