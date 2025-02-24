CotationsSections
Devises / BOAT
BOAT: SonicShares Global Shipping ETF

31.29 USD 0.76 (2.37%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BOAT a changé de -2.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.15 et à un maximum de 31.80.

Suivez la dynamique SonicShares Global Shipping ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BOAT aujourd'hui ?

L'action SonicShares Global Shipping ETF est cotée à 31.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.37%, a clôturé hier à 32.05 et son volume d'échange a atteint 32. Le graphique en temps réel du cours de BOAT présente ces mises à jour.

L'action SonicShares Global Shipping ETF verse-t-elle des dividendes ?

SonicShares Global Shipping ETF est actuellement valorisé à 31.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -11.61% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BOAT.

Comment acheter des actions BOAT ?

Vous pouvez acheter des actions SonicShares Global Shipping ETF au cours actuel de 31.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.29 ou de 31.59, le 32 et le -0.89% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BOAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BOAT ?

Investir dans SonicShares Global Shipping ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.22 - 36.10 et le prix actuel 31.29. Beaucoup comparent -1.32% et 17.81% avant de passer des ordres à 31.29 ou 31.59. Consultez le graphique du cours de BOAT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SonicShares Global Shipping ETF ?

Le cours le plus élevé de SonicShares Global Shipping ETF l'année dernière était 36.10. Au cours de 22.22 - 36.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.05 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SonicShares Global Shipping ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SonicShares Global Shipping ETF ?

Le cours le plus bas de SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) sur l'année a été 22.22. Sa comparaison avec 31.29 et 22.22 - 36.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BOAT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BOAT a-t-elle été divisée ?

SonicShares Global Shipping ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.05 et -11.61% après les opérations sur titres.

Range quotidien
31.15 31.80
Range Annuel
22.22 36.10
Clôture Précédente
32.05
Ouverture
31.57
Bid
31.29
Ask
31.59
Plus Bas
31.15
Plus Haut
31.80
Volume
32
Changement quotidien
-2.37%
Changement Mensuel
-1.32%
Changement à 6 Mois
17.81%
Changement Annuel
-11.61%
