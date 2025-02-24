报价部分
货币 / BOAT
回到股票

BOAT: SonicShares Global Shipping ETF

31.37 USD 0.08 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BOAT汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点31.20和高点31.37进行交易。

关注SonicShares Global Shipping ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BOAT新闻

常见问题解答

BOAT股票今天的价格是多少？

SonicShares Global Shipping ETF股票今天的定价为31.37。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为31.29，交易量达到5。BOAT的实时价格图表显示了这些更新。

SonicShares Global Shipping ETF股票是否支付股息？

SonicShares Global Shipping ETF目前的价值为31.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.38%和USD。实时查看图表以跟踪BOAT走势。

如何购买BOAT股票？

您可以以31.37的当前价格购买SonicShares Global Shipping ETF股票。订单通常设置在31.37或31.67附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BOAT的实时图表更新。

如何投资BOAT股票？

投资SonicShares Global Shipping ETF需要考虑年度范围22.22 - 36.10和当前价格31.37。许多人在以31.37或31.67下订单之前，会比较-1.07%和。实时查看BOAT价格图表，了解每日变化。

SonicShares Global Shipping ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SonicShares Global Shipping ETF的最高价格是36.10。在22.22 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SonicShares Global Shipping ETF的绩效。

SonicShares Global Shipping ETF股票的最低价格是多少？

SonicShares Global Shipping ETF（BOAT）的最低价格为22.22。将其与当前的31.37和22.22 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOAT股票是什么时候拆分的？

SonicShares Global Shipping ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.29和-11.38%中可见。

日范围
31.20 31.37
年范围
22.22 36.10
前一天收盘价
31.29
开盘价
31.37
卖价
31.37
买价
31.67
最低价
31.20
最高价
31.37
交易量
5
日变化
0.26%
月变化
-1.07%
6个月变化
18.11%
年变化
-11.38%
