BOAT股票今天的价格是多少？ SonicShares Global Shipping ETF股票今天的定价为31.37。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为31.29，交易量达到5。BOAT的实时价格图表显示了这些更新。

SonicShares Global Shipping ETF股票是否支付股息？ SonicShares Global Shipping ETF目前的价值为31.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.38%和USD。实时查看图表以跟踪BOAT走势。

如何购买BOAT股票？ 您可以以31.37的当前价格购买SonicShares Global Shipping ETF股票。订单通常设置在31.37或31.67附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BOAT的实时图表更新。

如何投资BOAT股票？ 投资SonicShares Global Shipping ETF需要考虑年度范围22.22 - 36.10和当前价格31.37。许多人在以31.37或31.67下订单之前，会比较-1.07%和。实时查看BOAT价格图表，了解每日变化。

SonicShares Global Shipping ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SonicShares Global Shipping ETF的最高价格是36.10。在22.22 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SonicShares Global Shipping ETF的绩效。

SonicShares Global Shipping ETF股票的最低价格是多少？ SonicShares Global Shipping ETF（BOAT）的最低价格为22.22。将其与当前的31.37和22.22 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。