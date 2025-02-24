BOAT: SonicShares Global Shipping ETF
今日BOAT汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点31.20和高点31.37进行交易。
关注SonicShares Global Shipping ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BOAT新闻
常见问题解答
BOAT股票今天的价格是多少？
SonicShares Global Shipping ETF股票今天的定价为31.37。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为31.29，交易量达到5。BOAT的实时价格图表显示了这些更新。
SonicShares Global Shipping ETF股票是否支付股息？
SonicShares Global Shipping ETF目前的价值为31.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-11.38%和USD。实时查看图表以跟踪BOAT走势。
如何购买BOAT股票？
您可以以31.37的当前价格购买SonicShares Global Shipping ETF股票。订单通常设置在31.37或31.67附近，而5和0.00%显示市场活动。立即关注BOAT的实时图表更新。
如何投资BOAT股票？
投资SonicShares Global Shipping ETF需要考虑年度范围22.22 - 36.10和当前价格31.37。许多人在以31.37或31.67下订单之前，会比较-1.07%和。实时查看BOAT价格图表，了解每日变化。
SonicShares Global Shipping ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SonicShares Global Shipping ETF的最高价格是36.10。在22.22 - 36.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SonicShares Global Shipping ETF的绩效。
SonicShares Global Shipping ETF股票的最低价格是多少？
SonicShares Global Shipping ETF（BOAT）的最低价格为22.22。将其与当前的31.37和22.22 - 36.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BOAT股票是什么时候拆分的？
SonicShares Global Shipping ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.29和-11.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.29
- 开盘价
- 31.37
- 卖价
- 31.37
- 买价
- 31.67
- 最低价
- 31.20
- 最高价
- 31.37
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- -1.07%
- 6个月变化
- 18.11%
- 年变化
- -11.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8